«ВКонтакте» запустила приложение для поиска пары на 14 февраля

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила приложение «Бесит! 1», при помощи которого можно найти пару ко Дню всех влюбленных 14 февраля, сообщает «5 канал».

Приложение ищет людей со схожими интересами среди друзей человека. Пользователь должен указать свой возраст и пол и аналогичные данные для людей, с которыми хотелось бы познакомиться.

Далее юзеру необходимо последовательно отмечать свое отношение к тем или иным вещам: русский рэп, современное искусство, мультики. Можно выбрать между двумя вариантами: «обожаю» и «бесит». При желании можно добавить собственные темы, но не более трех.

После ответа на 100 вопросов игра сравнит интересы человека с его друзьями и выдаст лучшие совпадения.

Мобильная версия приложения доступна для всех видов устройств.

Ранее портал iz.ru сообщал, что приложение для быстрых знакомств «Тиндер» назвал предпочтения пользователей по профессиям.