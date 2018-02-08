Московский ресторан пригласил влюбленных на свидание в День святого Валентина

Московский ресторан паназиатской кухни China Club Аркадия Новикова приглашает влюбленных на «Идеальное свидание» в День святого Валентина, говорится в пресс-релизе, поступившем порталу iz.ru.

В честь праздника шеф-повар ресторана подготовил специальное блюдо — плато морепродуктов, дополненное самыми романтичными напитками из коллекции ресторана.

Ужин в честь Дня все влюбленных представлен в форматах «премиум» и «стандарт». В качестве десерта гости ресторана смогут попробовать знаменитое воздушное пирожное «Павлова» из безе и свежих ягод.

Ранее стало известно, что еще один ресторан Новикова — Nofar — подготовил ко Дню влюбленных два специальных коктейля.

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