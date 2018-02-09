Московский ресторан подготовил специальный десерт ко Дню влюбленных

Московский ресторан паназиатской кухни Novikov дарит влюбленным десерт от шеф- кондитера Андрея Богдановича в честь Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем порталу iz.ru.

Угощение получило название Printanier, что в переводе с французского означает «весенний», «юный», «легкий». Специально ко Дню святого Валентина каждая девушка получит стильный букет красный роз.

Ресторан Аркадия Новикова China Club также приготовил сюрприз ко Дню влюбленных — гостям предлагается провести «Идеальное свидание» и попробовать специальное блюдо, плато из морепродуктов.

Ранее в пресс-службе Novikov Group сообщили, что в ресторане Nofar в честь Дня святого Валентина подготовили два эксклюзивных коктейля.

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