Прямой эфир

Московский ресторан подготовил специальный десерт ко Дню влюбленных

0
Фото предоставлено пресс-службой Novikov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский ресторан паназиатской кухни Novikov дарит влюбленным десерт от шеф- кондитера Андрея Богдановича в честь Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем порталу iz.ru.

Исчезающая красота
Как готовят лучшие повара России и мира

Угощение получило название Printanier, что в переводе с французского означает «весенний», «юный», «легкий». Специально ко Дню святого Валентина каждая девушка получит стильный букет красный роз.

Ресторан Аркадия Новикова China Club также приготовил сюрприз ко Дню влюбленных — гостям предлагается провести «Идеальное свидание» и попробовать специальное блюдо, плато из морепродуктов.

Ранее в пресс-службе Novikov Group сообщили, что в ресторане Nofar в честь Дня святого Валентина подготовили два эксклюзивных коктейля.

Материал размещен на правах рекламы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Икорный мусс
В какой системе координат существует современная русская кухня
«Мишлен — это декаданс»
Как гастрономические удовольствия и локальные продукты помогают бороться с глобализацией

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017