В соцсети «ВКонтакте» появилась новая функция

Сервис «Знакомства» появился в каталоге приложений социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Разработкой приложения занималась команда независимых разработчиков. Задача приложения — помочь подписчикам пабликов в поисках друзей и второй половинки. Чтобы воспользоваться новой функцией, пользователю необходимо заполнить анкету и разместить несколько своих фотографий.

По части интерфейса и принципа работы приложение во многом схоже с популярными сервисами знакомств Tinder и Badoo. Однако «Знакомства во «ВКонтакте» не используют географическую привязку пользователей сервиса, а формирует общение внутри паблика. Вместе с тем, если пользователю не понравится никто из состоявших в сообществе людей, приложение предложит ему анкеты других пользователей по принципу географического соседства.

Ранее портал iz.ru сообщал, что соцсеть «ВКонтакте» добавила темную тему в настольный мессенджер.