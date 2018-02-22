Победители чемпионата «ВКонтакте» по программированию получат 2,5 млн рублей

«ВКонтакте» и сообщество программистов Codeforces проведут ежегодный чемпионат по программированию для молодых специалистов VK Cup 2018. Как сообщается в пресс-релизе соцсети, призовой фонд конкурса составляет 2,5 млн рублей.

Участие в соревновании смогут принять молодые люди в возрасте от 14 до 23 лет. Допускаются команды из одного или двух человек.

Предварительные отборы VK Cup пройдут на базе площадки Codeforces, первые этапы квалификации состоятся 24 февраля и 2 марта. Перед участниками чемпионата будут стоять как задачи в стиле классических алгоритмических соревнований, так и эксперименты, расширяющие этот жанр.

Члены 20 команд-победителей отборочных этапов встретятся в финале чемпионата, который пройдет в Санкт-Петербурге в августе. «ВКонтакте» покроет расходы на проезд и проживание финалистов.

Победитель конкурса получит 1 048 576 рублей. За второе место предусмотрен приз в размере 524 288 рублей, а за третье — 262 144 рубля. Занявшим с четвертого по восьмое место полагается награда в 131 072 рубля. Отмечается, что призы VK Cup соответствуют круглым числам в двоичной системе счисления.

Впервые чемпионат по программированию от «ВКонтакте» состоялся в 2012 году. В 2017 году участие в турнире приняли 2736 команд из 52 стран.