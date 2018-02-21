«ВКонтакте» оказалась самой популярной соцсетью у НКО

«ВКонтакте» признали самой популярной социальной сетью у некоммерческих и благотворительных организаций. К таким выводам пришли в Фонде поддержки и развития филантропии «КАФ» по итогам исследования, представленного на конференции VK for Good.

Выяснилось, что 93% опрошенных организаций продвигают свое сообщество, а 77% считают свое присутствие «ВКонтакте» важным. Исследование также показало, что в соцсети они в первую очередь информируют подписчиков, привлекают волонтеров и собирают пожертвования. Так, на регулярной основе пожертвования «ВКонтакте» собирают 25% опрошенных НКО.

«Мы надеемся, что исследование позволит крупнейшей социальной сети России сделать свои сервисы еще более полезными и максимально настроенными на нужды благотворительных организаций. Мы также рассчитываем, что НКО воспользуются выводами этого исследования для того, чтобы сделать свою работу в сети эффективнее», — отмечает автор исследования, ведущий консультант фонда «КАФ» Юлия Ходорова.

Со своей стороны глава направления производственного маркетинга «ВКонтакте» Ирина Шубина отмечает, что соцсеть является одной из ключевых площадок для благотворительных проектов. По ее словам, это касается и небольших организаций, и крупных благотворительных фондов.

«Естественно, нам очень важно знать, кто, каким образом и для каких целей использует «ВКонтакте». Благодаря исследованию мы сможем спланировать дальнейшую работу направления «Благотворительность», чтобы поддерживать благотворительные организации и фонды максимально эффективно», — заключила она.

VK for Good стала первой конференцией по продвижению и коммуникациям в интернете для благотворительных организаций. Ранее сообщалось, что в организованном «ВКонтакте» мероприятии примут участие как сотрудники самой соцсети, так и лидеры некоммерческих организаций и сотрудники рекламных агентств.