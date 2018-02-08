Прямой эфир

Соцсеть «ВКонтакте» стала доступна на коми языке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«ВКонтакте» перевели на коми язык, чтобы увеличить его популярность среди молодежи. Переводом команда Республики Коми занимается примерно пять лет. Чтобы язык был открыт для пользователя, необходимо перевести минимум 80% материала.

Всего сеть «ВКонтакте» подключила пять новых локализаций сайта с «бета». В пробной версии в скором времени начнут работать соцсети на коми-зырянском, западноармянском, классическом украинском, карельском и мирандском. Со временем некоторые локализации (языки) убирают из общего пользования. Так, например, произошло с удмуртским, эрзя, марийским, которые также вначале активно переводились, и язык был открыт пользователям. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Коми — язык народов коми-зырян и коми-пермяков. Распространен в Республике Коми и Пермском крае, частично на северо-востоке Кировской области, на Кольском полуострове и в разных районах Сибири. Согласно данным на 2010 год, на нем говорят 219 тыс. человек. Язык представлен тремя крупными наречиями, каждое из которых имеет свой литературный стандарт: северное, южное, коми-язьвинское.

Как ранее писал портал iz.ru, в Сыктывкаре растет число желающих учить язык коми. Набор на очередные ежегодные курсы начался в октябре. Теперь они будут проходить в столице Коми дважды в год. На занятиях можно узнать о культуре и традициях народа коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Администрация «ВКонтакте» удалила девять «колумбайн-сообществ»
Детский конкурс чтецов на языке коми проходит в Сыктывкаре

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017