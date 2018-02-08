Соцсеть «ВКонтакте» стала доступна на коми языке
«ВКонтакте» перевели на коми язык, чтобы увеличить его популярность среди молодежи. Переводом команда Республики Коми занимается примерно пять лет. Чтобы язык был открыт для пользователя, необходимо перевести минимум 80% материала.
Всего сеть «ВКонтакте» подключила пять новых локализаций сайта с «бета». В пробной версии в скором времени начнут работать соцсети на коми-зырянском, западноармянском, классическом украинском, карельском и мирандском. Со временем некоторые локализации (языки) убирают из общего пользования. Так, например, произошло с удмуртским, эрзя, марийским, которые также вначале активно переводились, и язык был открыт пользователям. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».
Коми — язык народов коми-зырян и коми-пермяков. Распространен в Республике Коми и Пермском крае, частично на северо-востоке Кировской области, на Кольском полуострове и в разных районах Сибири. Согласно данным на 2010 год, на нем говорят 219 тыс. человек. Язык представлен тремя крупными наречиями, каждое из которых имеет свой литературный стандарт: северное, южное, коми-язьвинское.
Как ранее писал портал iz.ru, в Сыктывкаре растет число желающих учить язык коми. Набор на очередные ежегодные курсы начался в октябре. Теперь они будут проходить в столице Коми дважды в год. На занятиях можно узнать о культуре и традициях народа коми.