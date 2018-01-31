Администрация «ВКонтакте» удалила девять «колумбайн-сообществ»

Администрация соцсети «ВКонтакте» удалила девять так называемых колумбайн-сообществ на основании требований уполномоченных органов. Посты аналогичной тематики удалены еще в четырех сообществах, сообщает в среду Роскомнадзор.

В удаленных группах содержалась, согласно решениям Роспотребнадзора, противоправная информация, способная «побудить несовершеннолетних к асоциальным поступкам, результатом которых могли стать действия суицидального характера», — говорится в сообщении ведомства.

Роскомнадзор ранее внес ссылки на эти сообщества в Единый реестр запрещенной информации.

Ведомство поддерживает инициативу депутатов Госдумы по совершенствованию законодательства с целью усиления защиты несовершеннолетних от информации, которая может побудить их к совершению противоправных действий, заявил на прошлой неделе заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин на заседании экспертного совета ГД по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей.

Совместная работа органов власти и администраторов соцсетей по выявлению и блокированию запрещенной информации продолжается.