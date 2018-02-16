«ВКонтакте» назвала причину сбоя в работе‍ сайта

Специалисты назвали причину сбоя сайта социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу соцсети.

«Произошла серьезная авария в энергосистеме одного из дата-центров. Устраняем проблемы и восстанавливаем доступ к сервисам», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщал портал iz.ru, в пятницу пользователи сообщили о перебоях в работе «ВКонтакте». К настоящему времени раздел «Сообщения» работает исправно. Специалисты продолжают устранять неполадки в работе соцсети.