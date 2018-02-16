Доступ к соцсети «ВКонтакте» частично восстановлен

Специалисты частично восстановили доступ к социальной сети «ВКонтакте» после того, как в ее работе произошел сбой.

В настоящее время исправно работает раздел «Сообщения».

При попытке воспользоваться другими возможностями соцсети отображается следующий текст: «К сожалению, раздел временно недоступен. Мы уже работаем над устранением неисправностей. Пожалуйста, попробуйте зайти позже».

Как сообщал портал iz.ru, днем в пятницу, 16 февраля, пользователи сообщили о перебоях в работе «ВКонтакте».