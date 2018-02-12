Прямой эфир
Сюжет:

«ВКонтакте» заблокировала паразитирующие на трагедии Ан-148 сообщества

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация социальной сети «ВКонтакте» заблокировала ряд сообществ, связанных с катастрофой АН-148 в Подмосковье. Участники таких групп продавали одежду с портретами погибших при крушении самолета.

«Мы выражаем соболезнования близким пассажиров и экипажа Ан-148. Паразитирование на данной теме недопустимо, наша команда модерации заблокировала такие сообщества», — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы соцсети. 

Напомним, рейсовый Ан-148 «Саратовских авиалиний», вылетевший из Москвы в Орск, упал 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. На борту находился 71 человек, в том числе трое детей. Все они погибли.

Как писал iz.ru, СК рассматривает три приоритетные версии гибели воздушного судна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МАК: на месте крушения самолета Ан-148 обнаружены оба черных ящика
Сбор останков жертв катастрофы Ан-148 продлится неделю

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017