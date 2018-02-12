«ВКонтакте» заблокировала паразитирующие на трагедии Ан-148 сообщества

Администрация социальной сети «ВКонтакте» заблокировала ряд сообществ, связанных с катастрофой АН-148 в Подмосковье. Участники таких групп продавали одежду с портретами погибших при крушении самолета.

«Мы выражаем соболезнования близким пассажиров и экипажа Ан-148. Паразитирование на данной теме недопустимо, наша команда модерации заблокировала такие сообщества», — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы соцсети.

Напомним, рейсовый Ан-148 «Саратовских авиалиний», вылетевший из Москвы в Орск, упал 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. На борту находился 71 человек, в том числе трое детей. Все они погибли.

Как писал iz.ru, СК рассматривает три приоритетные версии гибели воздушного судна.