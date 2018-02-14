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Соцсеть «ВКонтакте» разблокировали в Китае

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Фото: ТАСС/Сергей Коньков
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Власти Китая разблокировали социальную сеть «ВКонтакте». Теперь она доступна на территории всего государства, включая ее мобильную версию и приложение для гаджетов.

В российской компании отметили, что полностью соблюдают законодательство страны, в которой работают. Модераторы реагируют на жалобы пользователей и общественных организаций, а также оперативно блокируют запрещенный контент.

В пресс-службе «ВКонтакте» добавили, что группы для аудитории «16+» и «18+», доступ к которым был ограничен, по-прежнему будут недоступны «на основании решения местных органов управления».

Доступ к российской соцсети был ограничен властями Китая в начале 2016 года.

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