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«ВКонтакте» покажет все соревнования Олимпиады и эксклюзивный контент от МОКа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Социальная сеть «ВКонтакте» в пятницу, 9 февраля, начнет транслировать XXIII зимние Олимпийские игры, которые проходят в южнокорейском Пхенчхане. Пользователи смогут посмотреть в прямом эфире церемонию открытия и все соревнования в сообществе TeleSport, а также на главной странице видеораздела.

Также аудитория «ВКонтакте» получит доступ к эксклюзивному контенту в официальной группе Международного олимпийского комитета (МОК). В сообществе пройдут прямые трансляции самых важных пресс-конференций организации, а также будут опубликованы интервью со спортсменами. Специальный чат-бот поможет пользователям подписаться на рассылки новостей по различным видам спорта.

Кроме того, компания «Телеспорт» запустит несколько видеопотоков из Пхенчхана. Благодаря этому пользователи смогут следить за соревнованиями по всем видам спорта на любых устройствах.

Очередные XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Россияне выступают на соревнованиях под олимпийским флагом.

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