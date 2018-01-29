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«ВКонтакте» выиграла суд о запрете сбора данных пользователей

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Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск соцсети «ВКонтакте» к компании Double Data с требованием прекратить использовать данные пользователей социальной сети.

Double Data извлекала из базы фамилии, имена, места работы и учебы пользователей, а также другую открытую информацию, сообщили в пресс-службе социальной сети.

Собранные сведения Double Data использовала в коммерческих целях, в том числе для оценки кредитоспособности заемщиков.

При этом ни пользователи, ни соцсеть не давали разрешения на обработку и использование персональных данных.

 «Double Data нарушала права пользователей ВКонтакте, используя их данные без предварительного согласия. Для нас принципиально было защитить людей от подобных действий, ведь они доверили информацию о себе нам, не предполагая, что ее будет собирать какой-то сторонний сервис», – отметили в «ВКонтакте».

Запрет бесконтрольного сбора и использования пользовательских данных – не первый подобный прецедент в мировой практике. Так, Facebook запретила использовать данные пользователей для принятия решений о том, одобрять ли заявление на получение кредита.

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