«ВКонтакте» выиграла суд о запрете сбора данных пользователей

Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск соцсети «ВКонтакте» к компании Double Data с требованием прекратить использовать данные пользователей социальной сети.

Double Data извлекала из базы фамилии, имена, места работы и учебы пользователей, а также другую открытую информацию, сообщили в пресс-службе социальной сети.

Собранные сведения Double Data использовала в коммерческих целях, в том числе для оценки кредитоспособности заемщиков.

При этом ни пользователи, ни соцсеть не давали разрешения на обработку и использование персональных данных.

«Double Data нарушала права пользователей ВКонтакте, используя их данные без предварительного согласия. Для нас принципиально было защитить людей от подобных действий, ведь они доверили информацию о себе нам, не предполагая, что ее будет собирать какой-то сторонний сервис», – отметили в «ВКонтакте».

Запрет бесконтрольного сбора и использования пользовательских данных – не первый подобный прецедент в мировой практике. Так, Facebook запретила использовать данные пользователей для принятия решений о том, одобрять ли заявление на получение кредита.