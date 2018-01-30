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Аналитики составили «портрет педофила» в Сети

Потенциальные преступники интересуются онлайн-играми и добавляют в друзья школьников, не знакомых друг с другом
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Фото: TASS/PA Images/Peter Byrne
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Российские аналитики определили, как может выглядеть страница потенциального педофила в соцсетях. Как правило, это мужчина старше 27 лет, он подписан на детские группы и увлечен онлайн-играми. По словам экспертов, «портрет педофила» может облегчить правоохранительным органам поиск преступников, а родителям поможет вовремя распознать подозрительных «друзей» ребенка. 

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В России составили «портрет потенциального педофила» в соцсетях. Анализ провели специалисты Центра исследований легитимности и политического протеста. «Известия» ознакомились с результатами.

Согласно исследованию, потенциальный педофил — мужчина старше 27 лет. Он часто публикует в соцсетях посты с онлайн-играми, подписан на детские группы, посвященные мультфильмам, играм, книгам и телепередачам. В друзьях у него не более 100 человек преимущественно школьного возраста. Эти дети между собой обычно не знакомы и могут проживать в разных городах. Для сравнения: в друзьях у учителей школьники, знакомые друг с другом.

— Мы взяли аккаунты пользователей, распространявших детские интимные фото в Сети, или уже задержанных преступников, — пояснил директор центра Евгений Венедиктов. — Данные были исследованы специалистами по сетевому анализу и психологии. Эксперты нашли общие черты аккаунтов — структуру связей, возраст друзей, членство в группах, аудио- и видеоконтент — и выработали так называемый портрет: общие черты аккаунтов распространителей детского порно или педофилов. 

Мониторинг аккаунтов проводился в том числе с помощью программного комплекса «Демон Лапласа» — это автоматизированная система круглосуточного сбора данных из соцсетей. Она также помогает выявлять экстремистский и суицидальный контент. 

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что «портрет потенциального педофила» смогут использовать родители — чтобы понимать, какие именно «друзья» в соцсетях могут представлять опасность для ребенка. «Портрет» также будет полезен правоохранительным органам. 

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— Имея такую выборку, можно взять под контроль подозрительных пользователей, — пояснил сенатор. 

Глава Ассоциации пользователей социальных сетей Алексей Кох отметил, что риск встретить педофила есть не только в соцсетях. Преступники также могут маскироваться под детей в многопользовательских онлайн-играх, они втираются к «сверстникам» в доверие и лишь затем переносят общение в социальные сети. Причем есть опасность, что преступник втянет ребенка в «порочный круг».

— Например, попросит ребенка прислать обнаженную фотографию. А в случае успеха начнет шантажировать тем, что покажет ее родителям или друзьям, и взамен начнет требовать еще фото, видео или личную встречу, — пояснил Алексей Кох.

В октябре 2017 года детский омбудсмен Анна Кузнецова заявляла, что становится больше преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних. С 2012 по 2016 год их число выросло на 40% и достигло 12 тыс. случаев.

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