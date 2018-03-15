Разврату не подлежит

Жителя Кировской области, спаивавшего умственно отсталых детей-сирот ради сексуальных утех, разоблачили полицейские. 41-летнему мужчине предъявлено окончательное обвинение в семи случаях сексуального насилия над несовершеннолетними. Злодеяния происходили из-за попустительства администрации местного приюта на протяжении почти 10 лет. Почему педофилам удается годами безнаказанно развращать детей — в материале портала iz.ru.

Покупал детское внимание за спиртное

Следователи не разглашают данные информатора, который сообщил о ряде жутких преступлений в образовательном учреждении. Известно, что выявили педофила сыщики регионального управления угрозыска.

Обвиняемый проживал в частном доме поселка городского типа, по соседству со школой-интернатом.

Неизвестно, когда именно он начал свои преступления в отношении детей, но первый доказанный следователями факт был датирован 2008 годом, а последний — 2017-м.

Жертвами становились исключительно мальчики. Всего потерпевших пятеро. Ребят он заманивал к себе в дом обещанием заплатить, а также выпивкой и сигаретами.

Помимо насильственных действий сексуального характера, развратнику вменили вовлечение несовершеннолетних в системное употребление алкоголя (ч. 1 ст. 151 УК РФ). Мужчина сознался в преступлениях, он находится в СИЗО и ждет судебного разбирательства.

Возникли у следователей и вопросы к руководству образовательного учреждения.

«Была проведена проверка работы указанного муниципального образовательного учреждения, по результатам которой привлечены к дисциплинарной ответственности директор, заместитель директора по воспитательной работе и пять педагогов школы-интерната», — сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Кировский детский омбудсмен Владимир Шабардин сообщил, что в силу особенностей умственного развития дети не осознавали, что с ними делал подследственный. Он уточнил, что предполагаемый педофил не являлся сотрудником учреждения, а все противоправные действия происходили за периметром интерната, когда дети выходили за территорию.

Ах, зачем я на свет появился

Ошиваться возле детских учреждений, особенно там, где живут социально незащищенные подростки, — излюбленная тактика извращенцев. Эти люди часто устраиваются на работу, даже низкооплачиваемую, но в стенах приютов, детских лагерей и медучреждений. Примеряют на себя маску неравнодушных к судьбе сирот людей — делают взносы, безвозмездные, казалось бы, подарки. Иногда с помощью СМИ они формируют себе положительный образ. Одним из пионеров такой тактики был педофил Дмитрий Карпов.

Этот человек организовал первый в России частный детский дом. В период перестройки журналисты называли его новатором, «прорабом перестройки», «демократом от педагогики» за якобы прогрессивную методику обучения трудных подростков. В 1992 году ему удалось обособиться от детского дома и взять оттуда несколько несовершеннолетних. Он даже получил здание на Большой Черкизовской улице. Альтернативный детдом он назвал «Альфа». Учреждение существовало на средства спонсоров — Московской федерации независимых профсоюзов, гостиничного комплекса «Измайловский».

Также деньги жертвовала богатая француженка русского происхождения — о детдоме она узнала из репортажа CNN. После побега нескольких воспитанников из «Альфы» женщина-меценат перестала перечислять средства.

Кстати, пожертвования Карпов тратил на личные нужды, покупал иномарки. Его задержали после того как одна из воспитанниц сообщила, что он готовится к похищению сына француженки с целью выкупа. Следствие установило, что Карпов насиловал подопечных девочек, избивал парней. Он поощрял насилие и жестокость одних подопечных над другими, навязывал детям культ сатаны. Суд признал его невменяемым. После своей выписки из стационара в начале текущего десятилетия он в пьяном виде совершил ДТП — два пассажира скончались. После этого Карпов отправился на три года в колонию. С 2016-го он находится на свободе.

Еще один «благотворитель», заманивавший в свои сети подарками безнадзорных ребят, — Игорь Борисов по прозвищу Седрик. Сейчас он отбывает длительный срок за ряд преступлений в отношении малолетних.

Детей он начал развращать, еще когда сам был подростком. Он не мог найти общего языка со сверстниками, поэтому искал общения с младшими. Сначала Седрик развращал мальчиков в пионерлагере, куда устроился кинооператором. Затем начал водить мальчишек к себе домой.

«Борисов давал детям то, чего они никогда бы не получили бы от родителей, воспитателей: алкоголь, сигареты, компьютерные игры фильмы для взрослых. Потом, вроде невзначай, он показывал детям гей-порно. Говорил, что все взрослые так делают, и склонял их к разврату. Он обрабатывал мальчишек, сбежавших из приюта, либо малолетних из неблагополучных семей. Так называемые бегунки (склонные к системным побегам из детдома подростки) хорошо знали адрес его квартиры в Солнцеве», — рассказал порталу iz.ru бывший сотрудник милиции, принимавший участие в поимке педофила.

Примечательно, что Борисов в первый раз отделался условным сроком за педофилию. Позже он был привлечен за преступления на сексуальной почве по делу так называемых бой-ловеров.

«Педофилы часто сбиваются в сообщества. К этим группам тяжело подобраться, они представляют огромную опасность — извращенцы не только обмениваются фото и видеоматериалами с участием малолеток. Часто они перепродают друг другу детей для сексуальных утех, устраивают видеосъемки для продажи за границу», — пояснил порталу iz.ru другой специалист по борьбе с преступления на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних.

Борисов и еще пять его «единомышленников» были задержаны в рамках крупной полицейской операции МУРа в 2007 году. Участники сообщества получили серьезные сроки. Сам Борисов упал в обморок, когда услышал в суде, что гособвинитель запросил для него 20 лет колонии. В итоге он получил 16. Причем первые пять лет он должен был отбыть в тюрьме, а оставшиеся — в колонии строго режима. Позже антипедофильские статьи в УК были значительно ужесточены.

Нерешенная проблема

Несмотря на то что за некоторые преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего действующий Уголовный кодекс предусматривает пожизненное наказание, педофилы продолжают насиловать детей.

Набирает одороты скандал вокруг школы-интерната в Челябинской области. Региональное издание 74.ru, опубликовало журналистское расследование, в котором сообщаются факты о систематических изнасилованиях детей в стенах приюта. Со ссылкой на детей и их приемных родителей авторы сообщают, что преступления совершались неким мужчиной, которого по каким-то причинам беспрепятственно допускали к детям. Также под подозрение в педофилии попали пять сотрудников интерната. После публикации региональное управление СКР возбудило уголовное дело, был задержан 51-летний местный житель. Педагоги пока в качестве подозреваемых в деле не фигурируют. Но расследование продолжается.

«В свое время специалисты из правоохранительной системы выступали с инициативой разработать закон, предусматривающий уголовную ответственность для должностных лиц образовательных и медицинских учреждений, где учатся, отдыхают или лечатся несовершеннолетние, за несообщение о фактах педофилии. Часто сами преступники на допросах признаются, что коллеги или начальники ловили их за развратными действиями на работе, но не сообщали в полицию, а лишь заставляли писать по собственному. Так злодеи переходили из одного места в другое и продолжали свое дело. Нежелание должностных лиц выносить сор из избы на руку извращенцам», — рассказал порталу iz.ru оперативный сотрудник полиции, посвятивший жизнь борьбе с маньяками-детоубийцами.