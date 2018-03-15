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Разврату не подлежит

Что известно о сексуальном насилии над безнадзорными подростками и детьми-сиротами
Фото: depositphotos/photographee.eu
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Разврату не подлежит
2018-03-13 17:08:05">
2018-03-13 17:08:05
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Жителя Кировской области, спаивавшего умственно отсталых детей-сирот ради сексуальных утех, разоблачили полицейские. 41-летнему мужчине предъявлено окончательное обвинение в семи случаях сексуального насилия над несовершеннолетними. Злодеяния происходили из-за попустительства администрации местного приюта на протяжении почти 10 лет. Почему педофилам удается годами безнаказанно развращать детей — в материале портала iz.ru.

Покупал детское внимание за спиртное

Следователи не разглашают данные информатора, который сообщил о ряде жутких преступлений в образовательном учреждении. Известно, что выявили педофила сыщики регионального управления угрозыска.

Обвиняемый проживал в частном доме поселка городского типа, по соседству со школой-интернатом.

Неизвестно, когда именно он начал свои преступления в отношении детей, но первый доказанный следователями факт был датирован 2008 годом, а последний — 2017-м.

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Фото: depositphotos/photographee.eu

Жертвами становились исключительно мальчики. Всего потерпевших пятеро. Ребят он заманивал к себе в дом обещанием заплатить, а также выпивкой и сигаретами.

В Кировской области мужчина почти 10 лет насиловал сирот

Помимо насильственных действий сексуального характера, развратнику вменили вовлечение несовершеннолетних в системное употребление алкоголя (ч. 1 ст. 151 УК РФ).  Мужчина сознался в преступлениях, он находится в СИЗО и ждет судебного разбирательства.

Возникли у следователей и вопросы к руководству образовательного учреждения.

«Была проведена проверка работы указанного муниципального образовательного учреждения, по результатам которой привлечены к дисциплинарной ответственности директор, заместитель директора по воспитательной работе и пять педагогов школы-интерната», — сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Кировский детский омбудсмен Владимир Шабардин сообщил, что в силу особенностей умственного развития дети не осознавали, что с ними делал подследственный. Он уточнил, что предполагаемый педофил не являлся сотрудником учреждения, а все противоправные действия происходили за периметром интерната, когда дети выходили за территорию.

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Сиротфронт
В российских детдомах процветают унижение и насилие

Ошиваться возле детских учреждений, особенно там, где живут социально незащищенные подростки, — излюбленная тактика извращенцев.  Эти люди часто устраиваются на работу, даже низкооплачиваемую, но в стенах приютов, детских лагерей и медучреждений. Примеряют на себя маску неравнодушных к судьбе сирот людей — делают взносы, безвозмездные, казалось бы, подарки. Иногда с помощью СМИ они формируют себе положительный образ. Одним из пионеров такой тактики был педофил Дмитрий Карпов.  

Этот человек организовал первый в России частный детский дом. В период перестройки журналисты называли его новатором, «прорабом перестройки», «демократом от педагогики» за якобы прогрессивную методику обучения трудных подростков. В 1992 году ему удалось обособиться от детского дома и взять оттуда несколько несовершеннолетних. Он даже получил здание на Большой Черкизовской улице. Альтернативный детдом он назвал «Альфа». Учреждение существовало на средства спонсоров — Московской федерации независимых профсоюзов, гостиничного комплекса «Измайловский».

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Фото: depositphotos/photographee.eu
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Также деньги жертвовала богатая француженка русского происхождения — о детдоме она узнала из репортажа CNN. После побега нескольких воспитанников из «Альфы» женщина-меценат перестала перечислять средства.

Кстати, пожертвования Карпов тратил на личные нужды, покупал иномарки. Его задержали после того как одна из воспитанниц сообщила, что он готовится к похищению сына француженки с целью выкупа. Следствие установило, что Карпов насиловал подопечных девочек, избивал парней. Он поощрял насилие и жестокость одних подопечных над другими, навязывал детям культ сатаны. Суд признал его невменяемым. После своей выписки из стационара в начале текущего десятилетия он в пьяном виде совершил ДТП — два пассажира скончались. После этого Карпов отправился на три года в колонию. С 2016-го он находится на свободе.

Еще один «благотворитель», заманивавший в свои сети подарками безнадзорных ребят, — Игорь Борисов по прозвищу Седрик. Сейчас он отбывает длительный срок за ряд преступлений в отношении малолетних.

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Детей он начал развращать, еще когда сам был подростком. Он не мог найти общего языка со сверстниками, поэтому искал общения с младшими. Сначала Седрик развращал мальчиков в пионерлагере, куда устроился кинооператором. Затем начал водить мальчишек к себе домой.

«Борисов давал детям то, чего они никогда бы не получили бы от родителей, воспитателей: алкоголь, сигареты, компьютерные игры фильмы для взрослых. Потом, вроде невзначай, он показывал детям гей-порно. Говорил, что все взрослые так делают, и склонял их к разврату. Он обрабатывал мальчишек, сбежавших из приюта, либо малолетних из неблагополучных семей. Так называемые бегунки (склонные к системным побегам из детдома подростки) хорошо знали адрес его квартиры в Солнцеве», — рассказал порталу iz.ru бывший сотрудник милиции, принимавший участие в поимке педофила.

Примечательно, что Борисов в первый раз отделался условным сроком за педофилию. Позже он был привлечен за преступления на сексуальной почве по делу так называемых бой-ловеров.

«Педофилы часто сбиваются в сообщества. К этим группам тяжело подобраться, они представляют огромную опасность — извращенцы не только обмениваются фото и видеоматериалами с участием малолеток. Часто они перепродают друг другу детей для сексуальных утех, устраивают видеосъемки для продажи за границу», — пояснил порталу iz.ru другой специалист по борьбе с преступления на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних.

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Борисов и еще пять его «единомышленников» были задержаны в рамках крупной полицейской операции МУРа в 2007 году. Участники сообщества получили серьезные сроки. Сам Борисов упал в обморок, когда услышал в суде, что гособвинитель запросил для него 20 лет колонии. В итоге он получил 16. Причем первые пять лет он должен был отбыть в тюрьме, а оставшиеся — в колонии строго режима. Позже антипедофильские статьи в УК были значительно ужесточены.

Нерешенная проблема

Несмотря на то что за некоторые преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего действующий Уголовный кодекс предусматривает пожизненное наказание, педофилы продолжают насиловать детей.  

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Фото: depositphotos/ginasanders

Набирает одороты скандал вокруг школы-интерната в Челябинской области. Региональное издание 74.ru, опубликовало журналистское расследование, в котором сообщаются факты о систематических изнасилованиях детей в стенах приюта. Со ссылкой на детей и их приемных родителей авторы сообщают, что преступления совершались неким мужчиной, которого по каким-то причинам беспрепятственно допускали к детям. Также под подозрение в педофилии попали пять сотрудников интерната. После публикации региональное управление СКР возбудило уголовное дело, был задержан 51-летний местный житель. Педагоги пока в качестве подозреваемых в деле не фигурируют. Но расследование продолжается.  

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«В свое время специалисты из правоохранительной системы выступали с инициативой разработать закон, предусматривающий уголовную ответственность для должностных лиц образовательных и медицинских учреждений, где учатся, отдыхают или лечатся несовершеннолетние, за несообщение о фактах педофилии. Часто сами преступники на допросах признаются, что коллеги или начальники ловили их за развратными действиями на работе, но не сообщали в полицию, а лишь заставляли писать по собственному. Так злодеи переходили из одного места в другое и продолжали свое дело. Нежелание должностных лиц выносить сор из избы на руку извращенцам», — рассказал порталу iz.ru оперативный сотрудник полиции, посвятивший жизнь борьбе с маньяками-детоубийцами.  

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