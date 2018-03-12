В Кировской области мужчина почти 10 лет насиловал сирот

Мужчина около 10 лет совершал насильственные действия в отношении сирот в Кировской области. Об этом Следственный комитет сообщает в своем Telegram-канале.

Сообщается, что 41-летний подозреваемый проживал недалеко от интерната для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Предположительно он заманивал детей к себе домой сигаретами и алкоголем.

Всего в период с 2008 по 2017 год злоумышленник совершал преступления в отношении пяти воспитанников учреждения. На данный момент уголовное против подозреваемого уже направлено в суд.