Психолог из детского лагеря под Петербургом подозревается в педофилии

Работавший психологом в одном из детских лагерей под Санкт-Петербургом 54-летний житель города задержан по подозрению в педофилии.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета (СК) РФ.

Мужчину задержали в рамках уголовного дела, возбужденного в декабре 2017 года после подачи заявления в правоохранительные органы опекуном одной из потерпевших.

По данным следователей, задержанный мог совершить «развратные действия в отношении двоих потерпевших», говорится на сайте СК.

Следователи в настоящее время выясняют подробности произошедшего. В доме задержанного был проведен обыск.