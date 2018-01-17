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Психолог из детского лагеря под Петербургом подозревается в педофилии

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Фото: Global Look Press/ZUMA/w85
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Работавший психологом в одном из детских лагерей под Санкт-Петербургом 54-летний житель города задержан по подозрению в педофилии.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета (СК) РФ. 

Мужчину задержали в рамках уголовного дела, возбужденного в декабре 2017 года после подачи заявления в правоохранительные органы опекуном одной из потерпевших. 

По данным следователей, задержанный мог совершить «развратные действия в отношении двоих потерпевших», говорится на сайте СК. 

Следователи в настоящее время выясняют подробности произошедшего. В доме задержанного был проведен обыск. 

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