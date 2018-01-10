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Родители детей просят 500 тыс. рублей от обвиняемого в педофилии священника

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Фото: pravoslavie.ru
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Родители трех девочек, пострадавших от действий священника Глеба Грозовского, обвиняемого в педофилии, потребовали в суде компенсацию в 500 тыс. рублей. Об этом сообщает телеканал «78».

По словам родителей одной из пострадавших девочек, ребенок после произошедшего стал замкнутым и перестал ходить в церковь из-за страха и разочарования. Девочке понадобилась терапия.

10 января портал iz.ru сообщил, что обвинение потребовало 15 лет заключения для Грозовского. Потерпевшая сторона с таким сроком наказания согласилась. Также прокурор попросил лишить священника права заниматься профессиональной деятельность два года.

В январе 2015 года окружной суд Иерусалима удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры России об экстрадиции Глеба Грозовского, однако она была отложена из-за обращения адвоката в Высший суд справедливости.

По данным следствия, Грозовский в 2009 и 2013 годах надругался над тремя девочками в детских православных лагерях Ленинградской области и Греции.

После того как началось расследование, Грозовский бежал из России в Израиль.

Священник был объявлен в международный розыск.

В апреле 2014 года Россия направила запрос на его выдачу. Окружной суд Иерусалима удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры, однако из-за обращения адвоката Грозовского в Высший суд справедливости, экстрадиция была отложена.

Доставлен в Россию священник был в сентябре 2016 года.

Грозовскому предъявили обвинения в сексуальном насилии в отношении трех детей и назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

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