Прокурор просит 15 лет тюрьмы для обвиняемого в педофилии священника

Прокуратура попросила 15 лет тюрьмы для священника Глеба Грозовского, обвиняемого в педофилии. Об этом сообщает телеканал «78».

Помимо этого, Грозовского просят лишить права заниматься профессиональной деятельностью сроком на два года.

10 января в Приозерском горсуде Ленобласти проходят слушания по делу священнослужителя Глеба Грозовского, обвиняемого в педофилии.

По данным следствия, Грозовский в 2009 и 2013 годах надругался над тремя девочками в детских православных лагерях Ленинградской области и Греции.

После того как началось расследование, Грозовский бежал из России в Израиль. В октябре 2013 года священника объявили в международный розыск. В апреле 2014 года Россия направила запрос на выдачу Грозовского. Однако решение экстрадировать священника Израиль принял только в сентябре 2016 года.

Грозовскому предъявили обвинения в сексуальном насилии в отношении трех детей и назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

В декабре портал iz.ru сообщал, что Верховный суд РФ поддержал законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой по усилению мер защиты детей от сексуального насилия. Закон предусматривает пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет.