Прямой эфир

Прокурор просит 15 лет тюрьмы для обвиняемого в педофилии священника

0
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура попросила 15 лет тюрьмы для священника Глеба Грозовского, обвиняемого в педофилии. Об этом сообщает телеканал «78».

Помимо этого, Грозовского просят лишить права заниматься профессиональной деятельностью сроком на два года.

10 января в Приозерском горсуде Ленобласти проходят слушания по делу священнослужителя Глеба Грозовского, обвиняемого в педофилии.

По данным следствия, Грозовский в 2009 и 2013 годах надругался над тремя девочками в детских православных лагерях Ленинградской области и Греции.

После того как началось расследование, Грозовский бежал из России в Израиль. В октябре 2013 года священника объявили в международный розыск. В апреле 2014 года Россия направила запрос на выдачу Грозовского. Однако решение экстрадировать священника Израиль принял только в сентябре 2016 года.

Грозовскому предъявили обвинения в сексуальном насилии в отношении трех детей и назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

В декабре портал iz.ru сообщал, что Верховный суд РФ поддержал законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой по усилению мер защиты детей от сексуального насилия. Закон предусматривает пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Польши опубликовали данные около 800 насильников и педофилов
Умер покрывавший священников-педофилов кардинал Бернард Фрэнсис Лоу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Вконтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017