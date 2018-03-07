Насильника несовершеннолетних будут судить в Пермском крае

55-летний житель Пермского края предстанет перед судом за совершение серии преступлений сексуального характера в отношении детей. На сайте Следственного Комитета РФ сообщается, что подсудимого обвиняют в совершении пяти подобных преступлений.

Злоумышленник нападал на несовершеннолетних девочек и мальчиков в течение 10лет: в период с 2005 года по октябрь 2016 года. Его жертвами стали дети, проживающие в разных городах Пермского края и в разных районах Перми. Нападения на детей совершались в подъездах жилых домов.

«Угрожая расправой и применяя насилие, обвиняемый совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера», — отмечается в сообщении ведомства. Проведенная в рамках следствия экспертиза показала, что у подсудимого имеется множественное расстройство сексуального предпочтения, однако хроническим психическим расстройством он не страдает и может предстать перед судом.

Минувшей осенью премьер Исландии ушел в отставку из-за письма в поддержку педофила.