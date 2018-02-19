Педагог из Иваново приговорен к 18 годам заключения за растление детей

Преподавателя центра детского творчества в городе Иваново приговорили к 18 годам заключения за растление несовершеннолетних и изготовление детской порнографии. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ивановской области Ирина Котова.

«Суд признал виновным 46-летнего педагога в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и изготовлении с их участием порнографических материалов. Установлен 51 эпизод его преступной деятельности. Он приговорен к 18 годам заключения в колонии строгого режима», — цитирует Котову агентство ТАСС.

По ее словам, в числе пострадавших есть дети младше 14 лет. Насильственные действия осужденный совершал на протяжении 20 лет. Согласно решению суда, мужчина лишен права заниматься педагогической деятельностью на 15 лет.

Ранее 19 февраля в Челябинской области был задержан 51-летний местный житель по подозрению в насилии над детьми из детского дома.