Глава СК отметил рост насилия над детьми после декриминализации побоев

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает, что после декриминализации побоев преступность против детей переместилась с улиц в приемные семьи. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии ведомства.

«Года полтора назад был внесен законопроект, он пошел, хотя мы были против, о домашнем насилии. Да, исключили, я так понял эту тему из уголовного законодательства? Вот, мы уже пожинаем насилие», — приводит его слова ТАСС.

По словам главы СКР, следователи «задушили» уличную преступность против детей: маньяков удалось побороть, они переместились в приемные семьи.

В начале 2017 года был принят закон о декриминализации побоев в семье. Теперь побои в отношении близких родственников, которые были совершены впервые и не причинили вред здоровью, стали административным правонарушением.

Теперь штраф за подобный проступок планируется исключить из Административного кодекса. В качестве наказания для для драчунов хотят оставить административный арест и обязательные работы. По словам экспертов, это более эффективные воспитательные меры, чем штраф.