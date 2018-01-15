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Штрафы за побои предлагают заменить арестом

Драчунам хотят оставить только административный арест и обязательные работы
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Фото: Getty Images/princessdlaf
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Денежное наказание за побои планируется исключить из Административного кодекса. Такую меру МВД и Минюст проработают по рекомендации правительственной комиссии по профилактике правонарушений под руководством министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Для драчунов предлагают оставить административный арест и обязательные работы. По словам экспертов, это более эффективные воспитательные меры, чем штраф. 

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Правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала МВД и Минюсту до 1 июня 2018 года проработать вопрос об исключении санкции в виде штрафа из ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Это следует из протокола заседания комиссии, подписанного ее главой министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым («Известия» ознакомились с документом). Информацию подтвердили в пресс-центре МВД.

Если штрафы (от 5 тыс. до 30 тыс. рублей по действующему законодательству) будут отменены, в КоАП останется только два других вида наказания за побои — до 15 суток административного ареста или до 120 часов обязательных работ. Штраф, исходя из протокола правкомиссии, необходимо сохранить в виде исключения для лиц, не подлежащих административному аресту или наказанию в виде обязательных работ. Это, например, инвалиды I и II групп, больные с заразными инфекциями и др. 

В пресс-центре МВД добавили, что ведомство также прорабатывает вопрос об отмене судмедэкспертизы при административных делах о побоях.

— В случае причинения только физической боли, фактически нет необходимости в проведении ни судебно-медицинской экспертизы, ни иных процессуальных действий, требующих значительных временных затрат, а следовательно, и административного расследования, — пояснили «Известиям» в МВД.

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Речь не о первоначальной фиксации побоев в травмпункте, а об экспертизе, которую назначают правоохранительные органы в процессе расследования. 

В Минюсте отметили, что «головной исполнитель в данном вопросе МВД». 

— Указанный протокол поступил в Минюст России 11 января 2018 года. В настоящее время позиция Минюста России по соответствующему вопросу прорабатывается, — отметили в ведомстве. 

Под побоями подразумеваются действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие тяжелых последствий для здоровья. Как уголовное преступление их продолжают квалифицировать, если они нанесены повторно, а также «из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды». 

Декриминализация статьи о побоях произошла летом 2016 года, а в начале 2017-го административным правонарушением стали и побои в семье, если они совершены впервые. 

По словам управляющего партнера юридической BMS Law Firm Алима Бишенова, в основном драчунов наказывают штрафами, но этого недостаточно. 

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— Это не несет существенных последствий для нарушителей. Если же нарушители будут вынуждены какое-то время находиться в изоляции, это может оказать исправительный эффект, — полагает юрист.

Заместитель директора ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» Иннокентий Постников рассказал, что к психологам чаще всего обращаются женщины, которых бьют мужья. Ежегодно служба получает 300–350 звонков с жалобами на побои. 

Как писали «Известия», в первом полугодии 2017-го полицейские зарегистрировали в 2,5 раза больше побоев, чем в тот же период предыдущего года. В МВД поясняли, что после декриминализации статьи о побоях пострадавшие перестали скрывать их от полиции. 

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