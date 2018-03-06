Самым опасным городом мира признан мексиканский Лос-Кабос

Город Лос-Кабос находится на первом месте в списке из 50 самых опасных городов мира по итогам прошлого года. Новый рейтинг мексиканской неправительственной организации «Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции» был обнародован во вторник, 6 марта.

Сообщается, что с уровнем убийств в 111,3 случая на каждые 100 тыс. жителей мексиканский Лос-Кабос в 2017 году впервые попал в рейтинг и возглавил его. Второе место занимает Каракас, третье — Акапулько.

Согласно опубликованным данным, подавляющее большинство мест в рейтинге опаснейших городов мира занимают города Латинской Америки, в том числе 17 бразильских и 12 мексиканских.

В прошлом году Мексика столкнулась с небывалым разгулом насилия. В стране было совершено более 29 тыс. убийств. Это стало самым высоким показателем за последние 20 лет.

Только за минувшие выходные не менее 44 человек стали жертвами насилия в четырех мексиканских штатах. В числе убитых оказались женщины и дети, в том числе одна четырехлетняя девочка.