Семь человек найдены мертвыми в грузовике на трассе в Мексике

Семь человек найдены мертвыми в кабине брошенного грузовика на одной из автострад в мексиканском штате Оахака на юге стране. Об этом информирует газета El Debate.

Инцидент произошел в муниципии Санто-Доминго-Санатепек. На телах погибших обнаружены огнестрельные ранения, их руки были связаны. Пока не удалось установить личности жертв.

Ранее портал iz.ru писал, что в результате перестрелки, которая произошла после спорта между соседями в районе Мехико Койоакан, погибли два человека и трое пострадали.