Более 40 человек убиты в четырех штатах Мексики за выходные

Не менее 44 человек стали жертвами насилия в четырех мексиканских штатах на минувших выходных, сообщает 5 марта газета El Universal.

По данным издания, 19 человек были убиты в штате Гуанахуато, 13 — в Оахаке, 10 — в Герреро, еще двое — в Кинтана-Роо. В числе убитых оказались женщины и дети, в том числе одна четырехлетняя девочка, уточняет ТАСС.

О причинах убийств не сообщается.

В 2017 году Мексика столкнулась с небывалым разгулом насилия. За 12 месяцев в стране было совершено более 29 тыс. убийств. Это стало самым высоким показателем за последние 20 лет.

9 февраля сообщалось, что вооруженные люди напали на ресторан в мексиканском городе Тлакепаке (штат Халиско). В результате стрельбы погибли не менее шести человек, еще несколько получили ранения.