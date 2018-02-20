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Мексиканские морпехи задержали одного из главарей старейшего наркокартеля

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Фото: REUTERS/Jorge Lopez
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Один из главарей старейшего мексиканского наркокартеля «Гольфо» Хосе Альфредо Карденас пойман бойцами морской пехоты Мексики. Задержание произошло в пригороде города Матаморос на границе с США.

В заявлении министерства военно-морского флота отмечается, что при обыске у Карденаса обнаружены наркотики и оружие. Задержанный — племянник Осиеля Карденаса Гильена, передает ТАСС. Он был главарем «Гольфо» в конце 1990-х годов и приговорен судом в США к 25 годам тюрьмы и штрафу в размере $50 млн.

Члены наркокартеля «Гольфо» занимаются продажей и контрабандой наркотиков, оружия, похищениями людей.

Портал iz.ru сообщал, что суд в Нью-Йорке принял решение обеспечить анонимность присяжных, которые будут рассматривать дело мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры (Коротышки). В декабре глава крупнейшей преступной организации Мексики «Картель залива» Марио Рамирес Тревиньо был экстрадирован в США

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