Мексиканские морпехи задержали одного из главарей старейшего наркокартеля

Один из главарей старейшего мексиканского наркокартеля «Гольфо» Хосе Альфредо Карденас пойман бойцами морской пехоты Мексики. Задержание произошло в пригороде города Матаморос на границе с США.

В заявлении министерства военно-морского флота отмечается, что при обыске у Карденаса обнаружены наркотики и оружие. Задержанный — племянник Осиеля Карденаса Гильена, передает ТАСС. Он был главарем «Гольфо» в конце 1990-х годов и приговорен судом в США к 25 годам тюрьмы и штрафу в размере $50 млн.

Члены наркокартеля «Гольфо» занимаются продажей и контрабандой наркотиков, оружия, похищениями людей.

Портал iz.ru сообщал, что суд в Нью-Йорке принял решение обеспечить анонимность присяжных, которые будут рассматривать дело мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры (Коротышки). В декабре глава крупнейшей преступной организации Мексики «Картель залива» Марио Рамирес Тревиньо был экстрадирован в США.