Синоптики спрогнозировали дождь, мокрый снег и до +6 градусов в Москве 7 мая
Облачно, дождь, мокрый снег и до +6 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 7 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +4 до +6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0.
В Московской области днем прогнозируют от +3 до +8 градусов, ночью похолодает до 0, местами прогнозируется сильный мокрый снег.
Ожидается северо-восточный и северный ветер со скоростью 6–11 м/с, возможны порывы ветра до 14 м/с.
Атмосферное давление составит 741–744 мм ртутного столба.
Накануне, 6 мая, главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве 7 мая установится аномально холодная для последнего месяца весны погода — температура воздуха будет на 10 градусов ниже климатической нормы. По словам синоптика, во вторник в столице выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя. Возможно также образование снежного покрова, что является аномальным явлением.
Ранее в этот день синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил о похолодании в Москве на текущей неделе. По его прогнозу, погода в столице и Подмосковье будет отставать от климатической нормы на пять–восемь градусов. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также указал, что холодной погоды стоит ожидать в Москве утром 9 мая.
В связи с похолоданием власти Москвы приняли решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты. Отопительный сезон продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха, заявил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.