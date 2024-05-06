Жителей Москвы предупредили об аномально холодной погоде
В Москве 7 мая установится аномально холодная для последнего месяца весны погода — температура воздуха будет на 10 градусов ниже климатической нормы. Об этом 6 мая в беседе с «Москвой 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, во вторник в столице выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя. Возможно также образование снежного покрова, что является аномальным явлением.
«Последний раз снежный покров в первой декаде мая появлялся где-то в 2017 году», — уточнила Позднякова.
Она также призвала москвичей не ждать потепления во второй половине майских праздников. Так, 9 мая температура воздуха составит +3... +9 градусов, 10 мая — в пределах +10…+12 градусов. Погода будет облачная с прояснениями, добавила специалист.
Ранее в этот день синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил о похолодании в Москве на текущей неделе. По его прогнозу, погода в столице и Подмосковье будет отставать от климатической нормы на 5–8 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также указал, что холодной погоды стоит ожидать в Москве утром 9 мая.
В связи с похолоданием власти Москвы приняли решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты. Отопительный сезон продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха, заявил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.