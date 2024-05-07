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Экипаж танка Т-72Б3 уничтожил силы и средства ВСУ на правом берегу Днепра

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск «Днепр» из закрытой огневой позиции уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и полевой склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом 7 мая сообщило Министерство обороны России.

Танковые экипажи группировки войск «Днепр» на танках Т-72Б3 выходят на точку и работают с закрытых огневых позиций по противнику за Днепром как артиллерийское орудие. Огонь ведется с расстояния более 3 км.

При ведении воздушной разведки подразделениями БПЛА на правом берегу Днепра были выявлены пункт управления беспилотниками и полевой склад боеприпасов противника. Командованием соединения было принято решение уничтожить их огнем танков.

Выдвинувшийся по боевой задаче экипаж танка Т-72Б3, используя складки местности, оперативно прибыл на огневую позицию. Точным огнем с закрытой огневой позиции пункт управления БПЛА и полевой склад ВСУ были оперативно уничтожены. По завершении боевой работы экипаж быстро перемещается с огневой позиции, маскируется и заряжается, чтобы быть в готовности снова выйти на точку и выполнить боевую задачу.

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Ранее, 2 мая, Минобороны РФ сообщило, что танкисты ВС РФ огнем прямой наводкой уничтожили опорный пункт украинской армии на южнодонецком направлении. Экипажи танков Т-72Б3 танковых подразделений мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» подобрались к укреплениям боевиков ВСУ на дистанцию выстрела и, маневрируя, открыли стрельбу по опорным пунктам противника, нанеся ему максимальный урон.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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