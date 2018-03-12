Внеучебный процесс

В Санкт-Петербурге 35-летнюю учительницу заподозрили в растлении 15-летнего ученика. Мать подростка написала заявление в полицию: преподаватель занималась с ее сыном в частном порядке на дому. Расследование дела завершено: учительнице уже предъявлены обвинения. Какое наказание ей может грозить и почему в судах и в обществе с пониманием относятся к порочной связи между учительницами и учениками — разбирался портал iz.ru.

Научила всему

О связи между своим сыном и его преподавателем мама подростка узнала спустя почти год после начала их занятий. Подросток из обеспеченной семьи обучался в частной школе, однако уроки проходили на дому. Во время одного из таких занятий между учительницей и школьником завязались интимные отношения. В ноябре 2017 года мама застукала их за непотребным занятием. В свое оправдание подросток заявил, что был вовлечен в половую связь не по своей инициативе, но ущемленным себя не чувствует.

Уголовное дело возбудили сразу по двум статьям — развратные действия и половое сношение с лицом младше шестнадцати лет. Максимальное наказание по ним — четыре и три года лишения свободы соответственно. В отношении женщины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Как удалось выяснить «Фонтанке», отец мальчика — топ-менеджер нефтегазовой компании. Семья проживает в престижном Московском районе Санкт-Петербурга. Подросток часто ездит за границу и привык отдыхать по-взрослому: алкоголь, дорогие автомобили, клубы и девушки. Все это парень без стеснения выставляет на своих страницах в соцсетях.

На странице «ВКонтакте», которая предположительно принадлежит матери школьника, появились фотографии совместного отдыха: парень, учительница и мама вместе ездили на Бали. На снимке парень обхватывает преподавательницу за талию.

Впрочем, мать школьница впоследствии рассказала порталу «Невские новости», что заявление писала не она и более того, считает преподавателя своей близкой подругой. По ее словам, никакого совращения ее сына не было.

Волжская страсть

В 2016 году похожая история случилась в Волжском, где 28-летняя учительница Ангелина Дорофеева в одночасье стала местной знаменитостью. Когда общественность узнала о ее романе с 15-летним учеником коррекционной школы, фотографии волжской учительницы напечатали федеральные СМИ.

С Дорофеевой начали фотографироваться на улицах, ее позвали в несколько ток-шоу. Правда из школы пришлось уйти и сменить место жительства. Хозяева квартиры, которую она снимала, попросили учительницу съехать из-за сомнительной известности девушки.

училка_1 учительница Ангелина Дорофеева Фото из личного архива

Откровенные фото мальчика с учительницей обнаружила мама школьника, покопавшись в его телефоне. Ей довольно быстро удалось определить, что сделаны снимки дома у школьника. Незадолго до этого, она обратила внимание на подозрительный комментарий взрослой женщины на странице сына.

Мама школьника, узнав, что женщина с фотографий работает в той же школе, где учится ее сын, пришла к директору, а затем написала заявление в полицию. Встречи преподавателя начальных классов с учеником длились несколько недель. Из-за интимной связи с восьмиклассником на учительницу завели два уголовных дела.

Но если отношения 28-летнего мужчины с 15-летней школьницей в обществе скорее всего трактовались бы крайне негативно, то к истории Дорофеевой люди отнеслись с пониманием.

У Ангелины двое детей, на основании этого суд вынес достаточно мягкий приговор: два года условно и еще три года запрета на педагогическую деятельность. Сторона обвинения настаивала на более строгом наказании для распущенной учительницы, но суд не согласился с доводами и оставил приговор в силе.

Громкое дело за молодое тело

В США дела, связанные с совращением учеников учительницами, уже поставлены на поток. И рассчитывать на снисхождение преподавателям, уличенным в порочной связи с несовершеннолетними, не приходится. Несмотря на неотвратимость наказания, сообщения о американские учительницы оказываются на скамье подсудимых по несколько раз в месяц. По закону, преподаватели не имеют права вступать в интимные отношения с учащимися младше 19 лет. При этом возраст сексуального согласия в большинстве штатов значительно ниже и составляет 16 лет.

Объясняется это тем, что недозволительные отношения с учениками наносят серьезный удар по авторитету профессии учителя в целом. В январе учительницу из штата Вирджиния приговорили к 90 годам лишения свободы за сексуальные домогательства по отношению к несовершеннолетнему. Однако за решеткой она проведет только семь из них.

За несколько дней до этого мать двоих детей Николь Дюфо предстала перед суда по обвинению в совращении сразу нескольких учеников старших классов. Родители шести потерпевших в суде потребовали от женщины миллион долларов в качестве компенсации. 38-летнюю преподавательницу арестовали четыре года назад. Суд установил, что половые контакты с молодыми людьми неоднократно случались у Дюфо с 2013 по 2014 год. Один из них снял происходящее на видео, что в итоге и стало поводом для судебного разбирательства. Линия защиты строилась на версии женщины о том, что из-за травмы головы она не могла отказывать юношам в сексе.

училка_1 Дженнифер Фихтер Фото: youtube.com

Один из самых строгих приговоров в отношении учительницы свободных нравов был вынесен в 2015 году. 30-летнюю американку Дженнифер Фихтер приговорили к 22 годам тюрьмы. Ее обвинили в совращении трех 17-летних парней в штате Флорида.

На суде Фихтер рассказала, что сделала аборт после того, как забеременела от одного из своих учеников и параллельно встречалась еще с одним. В том же году суд начал рассматривать еще одно дело в отношении учительницы: ее обвинили в аналогичных деяниях, но уже в другом округе. В 2017 году ее приговорили еще к трем годам тюрьмы, которые отчитываются параллельно с прошлым сроком.

Впрочем, прокурор настаивал на необходимости соблюдать гендерное равноправие. По его словам, если бы подобное совершил мужчина, его бы сразу спрятали за решетку, и никто бы не стал выступать в его поддержку. Следствие установило, что Фихтер использовала свое положение и статус учителя для того, чтобы склонить несовершеннолетних к близости.

После оглашения приговора в России развернулась масштабная кампания в поддержку американской учительницы. Петиция на русском языке на платформе change.org собрала более 50 тысяч подписей в первый же месяц.

«22 года получила Дженнифер, за то, что ввела во взрослую жизнь трех половозрелых студентов мужского пола, — говорится в тексте петиции, — На её месте могла оказаться любая и если мы закроем на этот инцидент глаза, то через какое-то время студенты смогут посадить любую любвеобильную женщину, в которых так нуждается наше общество».

В соцсетях некоторые пользователи сравнили сроки Фихтер и Андерса Брейвика, который получил 21 год тюрьмы за убийство 77 человек.

Учительница жаркая моя

Романы между учительницами и подростками встречаются в нашей стране не реже, чем США, однако афишировать подобные вещи не принято, считает врач-сексолог Александр Полеев.

«В истории, произошедшей в Петербурге, немалую роль сыграло то, что это были индивидуальные занятия: учительница и школьник были вдвоем. Мальчик опережал сверстников в физическом развитии. Кроме того, учился он на дому, значит не удерживался в классе», — поясняет он.

В большинстве же случаев, по его словам, речь идет об акселерации: у старшеклассников идет ускорение физического развития, при этом психическое развитие остается на уровне сверстников.

«Сегодняшний 10-11-классник — это не робкий мальчик, а взрослый мужик с 43 размером ноги, полностью сформировавшийся. Учительниц привлекает их внешний вид: рослые, привлекательные в своей молодости, много тестостерона. Есть такая легенда в учительской среде: если у преподавателя были личные отношения со старшеклассником, ей нужно уходить из школы. Потому что этот роман повторится уже с другим», – считает Полеев.

По его мнению, мальчик, который спит с учительницей, становится героем школы: держать такие отношения в тайне удается далеко не всем. Соблазнить 11-классника для молодой и привлекательной учительницы – не трудная задача.

«Переживая этот опыт, женщины, которые тяготятся своим возрастом, начинают идентифицировать себя с более молодым поколением. Это очень дорогая сердцу иллюзия», — добавляет сексолог.

Тем не менее, роман взрослой учительницы с подростком, выходящий за рамки платонических отношений — это преступление. Вовлечение несозревших с физиологической точки зрения школьников в сексуальные контакты может в будущем нанести серьезную травму. Школа должна показывать, что между мужчинами и женщинами существуют не только личные отношения, но и деловые.

«В классе учатся разные дети. Мальчик может быть не созревшим для романов. Появление взрослой женщины в его жизни отвлекает от учебы и нарушает картину мира. Дайте ребятам поучиться в школе. Мы не можем помешать им заводить отношения и запретить им заниматься сексом, но сами не должны усиливать это сексуальное настроение», — резюмирует Полеев.