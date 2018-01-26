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Бастрыкин назвал причину ЧП в российских школах

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Фото: РИА Новости/Александр Бастрыкин
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Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин считает, что причиной происшествий с нападениями в ряде российских школ является халатность и нарушение правил безопасности в учебных заведениях. Об этом журналистам рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она сообщила, что 26 января Бастрыкин провел совещание в Санкт-Петербурге и выразил обеспокоенность чрезвычайными происшествиями, произошедшими на прошлой неделе в школах Перми и Улан-Удэ.

«Такие трагические последствия зачастую являются прямым следствием халатности и несоблюдения установленных правил по обеспечению надежной безопасности в учебных заведениях. В ходе следствия по таким делам следует добиваться реального устранения причин и условий совершения преступлений в отношении детей и привлечения к ответственности за допущенные нарушения», — сказал Бастрыкин.

Он поручил также оценить бездействие должностных лиц, на которых лежит обязанность обеспечивать безопасность в школах.

«При отсутствии ответов на наши представления — немедленно направлять материалы прокурору для решения вопроса о возбуждении дисциплинарного или административного производства», — добавил глава СК.

С 15 по 19 января в нескольких школах РФ произошли ЧП

В Перми школьник устроил драку с поножовщиной, пострадали 15 человек, среди них младшеклассники и учительница.

Подозреваемые задержаны.

Через несколько дней в школе в Улан-Удэ ученик напал на одноклассников и бросил в кабинет русского языка бутылку с зажигательной смесью. Пострадали семь человек, в том числе сам нападавший.

25 января портал iz.ru сообщил, что девятиклассник пронес дымовые шашки и пневматическое оружие в школу в Самаре. В Росгвардии рассказали, что учебное заведение не охранялось и не было оборудовано сигнализацией.

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