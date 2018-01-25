Раскрыты подробности о школе в Самаре, куда ученик пронес оружие

Самарская школа, куда девятиклассник пронес дымовые шашки и пневматическое оружие, не охранялась и не была оборудована сигнализацией. Об этом рассказал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

25 января стало известно, что ученик пронес в здание школы на улице Советской Армии пневматику и дымовые шашки, которые разбросал в коридоре учебного заведения. В результате инцидента никто не пострадал.

«Школа, где произошло это ЧП, достаточно благополучна, она находится в хорошем районе, однако она не охраняется, внизу на вахте находилась только вахтерша, которая не досматривает приходящих учеников. Школа также не была оборудована кнопкой тревожной сигнализации», –– цитирует «РИА Новости» Хинштейна.

Также он отметил, что, школьник, пронесший оружие, из «приличной семьи».

На прошлой неделе в российских школах произошел ряд ЧП.

Так, в одной из школ Перми произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, среди которых младшеклассники и учительница.

Подозреваемые задержаны. Через несколько дней один из учеников в школе в Улан-Удэ напал на одноклассников и бросил в кабинет русского языка бутылку с зажигательной смесью. Пострадали семь человек, в том числе сам нападавший.

После этих происшествий вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, согласно которому Роскомнадзор сможет блокировать сайты с опасным для детей контентом в течение одного дня, без постановления суда.