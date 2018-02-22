Физрук вон

Мосгорсуд 14 февраля подтвердил законность увольнения школьного учителя физкультуры Валерия Литвинова, которого отстранили от работы за «аморальное поведение». Администрация школы начала процесс против преподавателя, использовав в качестве доказательства фото из спортивного зала, на котором он придерживает девочку за голень во время выполнения упражнения. Но ни родители, ни сама девочка не согласны с решением суда. Портал iz.ru связался с преподавателем и его представителем в суде, чтобы разобраться в ситуации.

Выборочная бдительность

История с увольнением Литвинова началась летом 2017 года. Руководство московской школы № 170 сократило по статье заслуженного учителя, призера сразу нескольких столичных конкурсов. Поводом стали подозрения в аморальном поведении.

В чем именно оно заключалось, физруку прояснили не сразу. Правда вскрылась спустя некоторое время: якобы на стол директору легло фото с камеры наблюдения, предоставленное школьным техником. На нем девочка выполняет упражнение лежа на скамье, а учитель сзади придерживает ее за ноги.

«Ситуация очень странная. Техник школы, который обязан следить за работой оборудования, внезапно пишет служебную записку на имя директора. Якобы он просматривал запись. Сразу возникает вопрос, а какого ты бога просматриваешь записи, да к тому же 16-дневной давности?» — рассказывает iz.ru подробности Валерий Литвинов.

камера Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

В докладной записке сообщалось, что техник увидел «непедагогичное отношение», о чем и он сообщил директору Киселёву в письменной форме.

Оказалось, девочка занималась после уроков по договоренности между родителями и учителем на безвозмездной основе — готовилась к поступлению в академию МВД. Преподаватель тут же решил обжаловать увольнение в суде. Обратился к родителям девочки и самой потерпевшей, которые подтвердили на заседании, что никаких домогательств со стороны взрослого не было.

«Мама девочки пришла в суд, сказала, что не имеет ко мне претензий», — сказал Литвинов порталу iz.ru.

Тем не менее, суд вынес решение не восстанавливать Литвинова на службе и доводы стороны истца не учел.

Сначала ищешь правду, потом — работу

Впрочем, портал iz.ru выяснил, что реальными мотивами для увольнения физкультурника могла послужить его общественная позиция. Два года назад после смены директора Литвинов вступил в межрегиональный профсоюз «Учитель» и начал отстаивать свои права и права коллег. В том числе в финансовых вопросах. Сначала руководство пыталось снизить его часы нагрузки, а следовательно, сократить зарплату, но он добился обжалования решения и выплаты компенсации.

После этих событий педагогический коллектив выбрал Литвинова профоргом, чтобы вместе отстаивать свои права. Но это только разозлило администрацию. Затем, как утверждает сам педагог, его пытались уволить под разными предлогами, но в итоге выбрали именно беспроигрышный «аморальный поступок».

Подобное обвинение сложно опровергнуть даже через суд, а с таким волчьим билетом ему не удалось найти новую работу и спустя восемь месяцев. Чтобы обвинить учителя в педофилии не нужны никакие экспертизы и показания: достаточно неоднозначного снимка.

«Им нужно было хоть за что-то зацепиться. Дело в том, что в мае я отправил обоснованные жалобы в Роструд, в Госдуму с приложением 48 документов, подтверждающих противоправные действия администрации школы», — рассказал iz.ru Литвинов.

суд Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

На профсоюзном собрании Литвинов начал ставить перед руководством болезненные вопросы о снижении заработной платы.

Есть указ президента № 597, положение 1601 (приказ департамента образования о повышении заработной платы), есть, в конце концов, 273 ФЗ «Об образовании», который лишает администрацию в одностороннем порядке изменять нагрузку. Особенно в сторону уменьшения.

Суть в том, что неугодного учителя могут лишить часов, что существенно скажется на зарплате. Этим нелегальным механизмом, по данным Литвинова, злоупотребляла администрация 170-й школы.

Речь в жалобах шла о серьезных финансовых нарушениях — подписанные задним числом документы о трудовых обязанностях преподавателей.

«Я два года пытался с администрацией разговаривать нормально. Но началась травля. Поэтому в мае я был вынужден направить претензии в инстанции», — говорит Литвинов.

С волчьим билетом на выход

Реакция инстанций совпала по времени с началом серьезных проблем у физрука.

Уволили Литвинова на каникулах. Он говорит, это не случайно. «Боялись, что за меня родители поднимутся. Родители за меня и поднялись в итоге. И написали в Министерство образования, собрал я 82 подписи, отправил 1 сентября. Ответа нет до сих пор», — говорит Литвинов.

Он также обратился в надзорное ведомство, чтобы там провели прокурорскую проверку по поводу его увольнения.

«Меня уволили за два дня без четких объяснений. Мне даже служебную записку в школе отказались показать, сославшись на конвенцию о защите прав детей. Я говорю им: «Вы в своем уме? Служебная записка пишется не ребенком! Вы обязаны показать». Нет, говорят, ничего не покажем», — возмущается Литвинов.

Видео, которое положено в основу обвинения Литвинова, в суде даже не демонстрировалось. На нем он придерживает ноги девушке в области коленей, пока та выполняет упражнение.

кадр-видео Фото: скриншот видео

Коллеги, которым помогал Литвинов отстаивать свои права, в открытую опротестовывать увольнение коллеги не стали: в первую очередь из-за опасений разделить его участь. По словам физкультурника, два его сторонника под давлением администрации написали заявления по собственному желанию.

Бдительный аноним

К делу прикрепили анонимку от родителей, которые якобы обнаружили в соцсетях фотографии, на которых физрук во время соревнований обнимает учениц.

«С заявлением-анонимкой вообще вышла интересная история. Изначально эта бумага не фигурировала нигде. Претензии ко мне были заявлены исключительно на основании служебных записок. А потом в суде 31 августа всплывает это заявление. В анонимке была ссылка на фотографию 2,5-летней давности, где ничего предосудительного нет. Я сразу же отослал родителям эти фотографии. И попросил дать объяснения, что они видят в этом снимке. В кадре девочка-пятиклассница положила мне руку на плечо, обе моих руки лежат на моей ноге, идет урок. Этот ребенок у меня с первого класса, а ее семья участвует во всех соревнованиях «Папа, мама, я» и так далее. Я с родителями как с родственниками», — объясняет Литвинов ситуацию с дополнительным обвинением.

фото Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

К слову, анонимка датирована более поздним числом, нежели была прислана директору.

Оперативный комментарий у руководства школы № 170 порталу iz.ru получить не удалось. Известно, что ее директор Виктор Киселёв является депутатом Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский и ранее оказывался в центре громкого скандала, связанного с увольнением учителей. Это произошло в 2008 году еще в будни руководства другой школой в том же районе — № 1264, он настоятельно рекомендовал преподавателю музыки Светлане Гоголевской исправить оценку одной из учениц с четверки на пятерку. Незадолго до этого, он имел неприятный разговор с отцом девочки — азербайджанским бизнесменом Шукюром Тагиевым.

После случившегося брат расстроенной отличницы вместе с друзьями начал систематически издеваться над сыном учительницы, который имел инвалидность. Однажды после урока младший сын Тагиева Камран подкараулил сына Гоголевской и избил его. Вскоре приехавший отец начал угрожать учительнице. Она вызвала сыну скорую, а затем приняла решение уволиться и перевести сына в другую школу.

А Тагиев тем временем написал заявление на преподавателя: якобы женщина в отместку за сына набросилась на Камрана с кулаками и начала оскорблять. Возбудили дело по двум статьям: нанесение побоев и оскорбление чести и достоинства. Отец мальчика утверждал, что учительница использовала националистические ругательства. Любопытно и то, какую сторону в конфликте занял директор школы Киселёв. В частности, он утверждал, что сама учительница и ее сын были крайне конфликтными людьми. По его словам, которые приводит «Московский комсомолец», мальчик-инвалид чувствовал себя в школе «слишком вольготно», из-за чего и возникали ссоры с Камраном и его свитой.

Гоголевскую признали виновной по всем статьям на основании показаний детей: самого Камрана и его приятелей. На мировую обе стороны не согласились: Тагиев предложил в качестве компенсации перечислить 50 тыс. рублей в детский фонд, который ему же и принадлежал. Учителя на судебное заседание не пришли, единственный, кто вступился за учительницу музыки — школьный охранник, уволенный сразу после скандала. Женщине назначили штраф 5 тыс. рублей, а возмущенный родитель пообещал жаловаться в вышестоящие инстанции на слишком мягкий приговор.

Гоголевская также решила обжаловать решение суда. Спустя год ее признали невиновной. Этому предшествовала масштабная общественная кампания. О ней писали в блогах и СМИ, собирали деньги на адвокатов. Суд высшей инстанции пересмотрел решение и вынес оправдательный приговор.

Юристы в шоке

Делом Литвинова заинтересовались в профсоюзной организации учителей и активно помогают ему вернуть честное имя. Но даже профессиональным юристам непросто противостоять влиятельным чиновникам. Так, на одном из заседаний истцу было отказано в открытом слушании, из-за чего на процесс не попали не только представители СМИ, но и юристы.

«Уже в самом судебном заседании ответчики ходатайствовали о том, чтобы слушания проходили в закрытом режиме. Апелляционная инстанция это ходатайство удовлетворила. Напомню, что это трудовой спор, а не уголовное или семейное дело», — сказал порталу iz.ru юрист профсоюза «Учитель» Юрий Варламов.

фемида Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

У юриста нет сомнений в том, что подоплека этой истории не связана с педагогической этикой.

«Администрация просто использовала видеозапись с камер наблюдения в зале для своих целей. Цели были очень простые: уволить педагога, который мешал руководству образовательного учреждения творить беззаконие и нарушать права учителей. Статья для такой цели очень удобная. Никто не знает, что такое аморальный поступок. Понятие не конкретизировано ни в законе, ни в судебной практике. К тому же уволенный по такой статье учитель навсегда лишается возможности заниматься своей профессией», — считает Варламов.

Уже сейчас понятно, что процесс Литвинова — знаковый. За плечами этого человека реальные результаты борьбы за права простых учителей. Его победы явно раздосадовали не только директора конкретно 170-й школы. Это удар по многим чиновникам от образования. Ведь когда в каждой школе появится по Литвинову, педагогами будет довольно сложно манипулировать.