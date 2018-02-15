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Орущую на детей учительницу в Ростове проверила спецкомиссия

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В Ростове преподавательнице, которая кричала на ученика и называла его «бестолочью», вынесено официальное замечание.

Инцидент на уроке математики ученики снимали на видео. Позже запись появилась в социальных сетях. По словам родителей, учительница кричала на школьника, обзывала его и требовала, чтобы он вышел из кабинета, сообщает RostovGazeta.

Как только о случившемся стало известно, в школе создали специальную комиссию для разбора ситуации. В ее состав вошли председатель профкома, психолог и социальный работник. С учительницы взяли объяснительную.

В результате проверки преподавательнице вынесли официальное замечание. В учебном заведении пояснили, что женщина давно работает в гимназии и ранее никаких жалоб на нее не поступало.

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