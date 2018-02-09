СК проверит информацию о заклеивавшей детям рты учительнице в Петербурге

СК и прокуратура проверят информацию об учительнице, которая якобы заклеивала рты ученикам второго класса в одной из школ Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

Инцидент произошел на прошлой неделе в Выборгском районе города. В пресс-службе отметили, что речь идет об одном из учеников, а по отношению к педагогу, скорее всего, «будет приниматься решение об увольнении».

Известно, что учительница имеет четырехлетний стаж работы с учениками младших классов. Сообщалось, что она заклеивала рты детей скотчем за разговоры во время занятий. В настоящее время педагог находится на больничном, сообщает телеканал «360».

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, а по ее результатам будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

Ранее портал iz.ru сообщал, что суд в Якутии оштрафовал применившую против детей скотч экс-воспитательницу. Кроме того, бывшему педагогу дошкольного учреждения запретили занимать должности в образовательных организациях сроком на два года.