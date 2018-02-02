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Ростовский педагог отрезала волосы ученице во время урока

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Фото: Depositphotos/suslik83
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Преподаватель математики отрезала часть волос одной из учениц, чтобы наказать ее за плохое поведение в городе Волгодонск Ростовской области.

Учитель математики волгодонского лицея №16 отрезала клок волос у 15-летней ученицы девятого класса за нарушение дисциплины. По факту конфликта женщина написала объяснительную, в которой подтвердила произошедшее. Кроме того, педагог отметила, что раскаивается в собственном поступке. На данный момент учителя уволили за превышение полномочий, сообщает ИА «Ура.ру».

Сайт «Комсомольской правды в Ростове-на-Дону» пишет, что причиной конфликта могли стать распущенные волосы девушки. Старшеклассница в таком виде пришла на урок, чем вызвала неудовольствие учителя, которая сделала ей замечание. Ученица начала пререкаться с педагогом, а потом бросила фразу: «Не нравится, отрежьте». 

Родители детей имеют несколько иную точку зрения. Многие были недовольны учителем математики, считая, что она занижает детям оценки по алгебре. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники министерства образования. Начата проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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