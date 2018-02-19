В Якутии учитель физкультуры избил школьника

Учитель физкультуры одной из школ Верхневилюйского района Якутии избил 14-летнего ученика во время урока. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Мать потерпевшего обратилась в прокуратуру. После проверки было возбуждено уголовное дело.

«Согласно материалам проверки, в ходе возникшей во время урока физкультуры ссоры между учителем и учеником педагог ударил несовершеннолетнего в область головы, затем, втащив ребенка в раздевалку, несколько раз ударил его по различным частям тела, причинив ему физическую боль», — сообщили в ведомстве.

В настоящий момент материалы проверки переданы в полицию.

«По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником», –– добавили в прокуратуре.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Ивановской области учительница избивала школьников во время уроков. По словам детей, в числе прочего удары наносились деревянной указкой.