В Госдуму представлен законопроект о пожизненном заключении педофилов

На рассмотрение Государственной думы подан межфракционный законопроект о пожизненном заключении за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет, повлекших тяжкие последствия для их жизни и здоровья.

Предложения основаны «на глубоком анализе статистики совершения преступлений и их характера», заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, представляя документ на пленарном заседании палаты.

Документ поддержан всеми правоохранительными и судебными инстанциями страны. За него высказался также Минздрав, Роскомнадзор, Уполномоченный по правам ребенка и Институт имени Сербского, уточняет «Интерфакс».

Как писал iz.ru, в ноябре Государственная дума сохранила срок давности для уголовных дел о сексуальных действиях в отношении несовершеннолетних.