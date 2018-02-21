Учитель заплатит штраф за жестокость к детям в Брянской области

Школьная преподавательница осуждена в Клинцовском районе Брянской области за мат и причинение физической боли подопечным детям во время поездки в санаторий.

По данным прокуратуры, учительница сопровождала учеников шестого класса во время поездки в оздоровительный санаторий. Она выражалась в адрес детей матом, ограничивала ребят в пользовании туалетом, трое школьников пожаловались на причинение физической боли, сообщает сайт NASHBRYANSK.RU.

По факту произошедшего на учительницу завели уголовное дело. На время расследования она была отстранена от работы в школе, на момент вынесения приговора женщина уже не осуществляла преподавательскую деятельность.

По решению суда учительница должна выплатить штраф 15 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.