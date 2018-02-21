Прямой эфир

Учитель заплатит штраф за жестокость к детям в Брянской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Школьная преподавательница осуждена в Клинцовском районе Брянской области за мат и причинение физической боли подопечным детям во время поездки в санаторий.

По данным прокуратуры, учительница сопровождала учеников шестого класса во время поездки в оздоровительный санаторий. Она выражалась в адрес детей матом, ограничивала ребят в пользовании туалетом, трое школьников пожаловались на причинение физической боли, сообщает сайт NASHBRYANSK.RU.

По факту произошедшего на учительницу завели уголовное дело. На время расследования она была отстранена от работы в школе, на момент вынесения приговора женщина уже не осуществляла преподавательскую деятельность.

По решению суда учительница должна выплатить штраф 15 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Якутии учитель физкультуры избил школьника
Пятиклассник из Донбасса впал в кому после травли в школе в Днепре

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017