Уволен запрещавший ходить в туалет на уроке учитель московского лицея

Учитель московского лицея № 1795, ранее распространивший среди родителей школьников информацию о запрете выходить в туалет во время урока, уволен. Об этом во вторник сообщила директор учебного заведения Валентина Сетежева.

В памятке отмечалось, что учителям школы запрещалось отпускать детей раньше с урока без письменного согласия родителей. Детям разрешался выход по нужде только на основании медицинской справки, в которой было бы указано, что ребенок не может выдержать 45 минут (продолжительность урока). Родителей призвали в связи с этим «настроить ребят» на то, что посещать туалет следует во время перемены.

Директор лицея позже заявила, комментируя ситуацию, о неправомерности действий преподавателя, а также о проведении в отношении педагога служебной проверки, передает BFM.RU.

«Это была личная инициатива одного учителя в одном классе. Она взяла на себя полномочия, которыми не обладает», — цитирует ТАСС Сетежеву.

Она добавила, что трудовые отношения с сотрудником, допустившим нарушение, прекращены, в классе назначен новый классный руководитель.

«Родителям данного класса, которые получили эту противоправную рассылку от сотрудника, я принесла свои личные извинения», — добавила директор.