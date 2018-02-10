Учитель московского лицея ответит за запрет детям выходить в туалет

Московский лицей № 1795 проведет служебное расследование в отношении одного из классных руководителей, который пригрозил не выпускать детей в туалет на уроке без справки о состоянии здоровья. Об этом сообщила директор образовательного учреждения Валентина Сетежева.

Ранее в лицее распространили памятку, согласно которой запрещается отпускать детей с урока без письменного согласия их законных представителей. В связи с этим родителям посоветовали «настроить ребят», что для посещения туалетной комнаты есть перемена.

«Данная памятка неправомочна и руководствоваться ею не надо. Все локальные акты образовательной организации, устанавливающие права и обязанности обучающихся, выносятся на рассмотрение и согласование управляющего совета школы. Все принятые локальные акты школы публикуются на официальном сайте в соответствии с действующим законодательством», — приводит ее слова ТАСС.

Директор лицея также извинилась перед родителями и пообещала, что подобных неправомерных действий со стороны сотрудников больше не повторится.