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Учеников московской школы запретили выпускать в туалет без справки

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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В московском лицее №1795 распространили памятку, согласно которой запрещается отпускать детей с урока без письменного согласия родителей, причем даже в туалет. Документ попал в распоряжение ТАСС.

«С пятницы в школе введен новый режим выхода ребенка. Если возникает необходимость забрать его с уроков до их окончания, родитель подает письменное заявление. В заявлении обязательно прописывается, что ответственность за жизнь и здоровье ребенка родитель берет на себя», — говорится в памятке.

При этом выход по нужде возможен лишь только на основании медсправки, в которой указано, что ребенок не может выдержать 45 минут. В связи с этим родителей призвали «настроить ребят», что для посещения туалета есть перемена.

Как отмечает агентство, на момент написания новости столичный департамент образования не ответил на вопрос о том, является ли данная памятка обязательной к исполнению во всех школах Москвы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Росгвардия составила перечень требований для ЧОПов, охраняющих образовательные объекты. По мнению силовиков, вопрос безопасности детей не должен определяться рыночными отношениями. 

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