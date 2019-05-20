Срам себе режиссер: как шантажисты доводят девушек до суицида

Бизнес на девичьем легкомыслии буквально озолотил создателей сайта Check You, публикующего фото россиянок интимного характера. Сайт блокировался решением суда, но имеет многочисленные зеркала, которые позволяют ему работать и приносить прибыль своим хозяевам. Поставщики ресурса — ловкачи из интернета, которые обманом получают у собеседниц во время переписки фотографии и видео в обнаженном виде. Преступлений тысячи — их число как минимум совпадает с количеством «личных дел» в картотеке сайта (на момент публикации статьи их насчитывалось около 3 тыс.). Но заявлять в полицию идут единицы, опасаясь огласки. «Известия» побеседовали с одной из жертв вымогателей, которая несколько дней назад решилась обратиться за помощью в МВД, невзирая на риск общественного порицания.

Филиппинские корни аферы

Считается, что родоначальниками виртуального эротического шантажа были жительницы Филиппин. Женщины этой народности чрезвычайно популярны у мужчин из США и Великобритании. После знакомства в соцсетях с респектабельным иностранцем мошенницы-островитянки предлагали доверчивым собеседникам с помощью веб-камеры заняться с ними сексом. Позже толстосумов шантажировали они и их сообщники.

Похожую схему, но в отношении девушек обкатали российские и украинские пользователи соцсетей.

фото Фото: Depositphotos

«Молодые люди, один из них проживает на Украине, разработали алгоритм знакомства с девушками, которые ищут способ быстро заработать денег. Речь о тех, кто пытается устроить свою жизнь с помощью эскорт-услуг. Увы, этот образ жизнь в последние годы стал довольно привлекательным для юных красавиц. Злодей представляется успешным предпринимателем и говорит о том, что ему нужна спутница на время командировки, с которой можно и сексом заняться, и мило побеседовать, и в музей сходить. Во время переписки он аккуратно, не акцентируя внимания, узнает о ее реальных аккаунтах в Instagram и других соцсетях, устанавливает личность, копирует список ее друзей. Затем он плавно переходит к теме секса, рассказывает о своих пристрастиях, интимных особенностях, интересуется вкусами собеседницы. Продолжает сулить денег, обещать встречи в шикарных отелях, поездки за границу. Девушки теряют бдительность, впускают незнакомца в круг доверия. Потом он просит интимные фото, дескать, не хочет брать кота в мешке… И получает их. Завершающей стадией обычно становится выход в скайп и запись интимного видео», — рассказывает алгоритм действий жуликов директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков. Он больше года занимается привлечением к ответственности людей, причастных к этому организованном преступному бизнесу.

На следующий день принц на белом коне снимает маску и объявляет жертве цену забвения. Речь идет о нескольких десятках тысяч рублей. В случае отказа шантажист обещает разослать компромат знакомым, родственникам, коллегам и выложить контент на порносайте.

Своих жертв жулики высматривают в тематических группах в соцсетях с хештегами «содержанка», «эскорт».

«В мыслях девушки рисуют себе оправдание: они немного повстречаются, как обычная пара, только отношения будут построены на деньгах, а дальше их симпатии могут перерасти в настоящую любовь. Дальше свадьба, дети и обеспеченная жизнь. Нужно понимать, что обманутые девушки не проститутки. Если изучать выложенную в публичный доступ переписку, то видно, что некоторые девушки еще девственницы, другие только расстались со своими парнями. И то, что они согласились на эту авантюру, их просчет. Они всего лишь хотели убить двух зайцев: найти себе парня и заработать денег», — рассказывает Зыков.

Банк порнокомпромата

Самое печальное для жертвы то, что фото в любом случае попадут в интернет, а жулики в любом случае на них заработают.

Специально для широкого распространения интимных фото и видео, обогащения и нанесения максимального психического урона жертве преступное сообщество создало сайт Check You. Это картотека на девушек, попавшихся на хитрости анонимных собеседников. Ресурс, созданный для заработка на чужом горе, прикрывается светлыми целями борьбы за моральные устои.

фото Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Вот что пишут о себе создатели ресурса: «Проект, выводящий на чистую воду ш*** не по профессии, но по призванию посредством развода тех обещаниями золотых гор и прочих кисельных берегов за тайный коитус, а также на интимные фото. Не дождались ни копейки. Да и встреча, само собой, не состоялась. Зато эти снимки и личную переписку, в которой они соглашались сопровождать своего нового знакомого на деловой ужин, а затем провести ночь в отеле, вскоре можно увидеть у нас на сайте. Девушки стали жертвами проекта Check You — «доски позора», которая несет благородную миссию — очистить мир от продажной любви».

По словам Зыкова, ресурс был создан еще в 2012 году. Доступ на ресурс платный, неделя стоит 150 рублей. Несмотря на незаконный характер деятельности, владельцы этого бизнеса получают доход по сей день. 15 декабря 2017 года решением Таганского райсуда столицы был удовлетворен иск Роскомнадзора о признании деятельности портала незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Ресурс был заблокирован, но он имеет многочисленные зеркала, которые позволяют беспрепятственно заходить на портал.

«Порядка 3 000 молодых девушек из почти 600 городов России и ближнего зарубежья стали жертвами мошенничества, в результате которого их обнаженные фото и видео были опубликованы в Telegram-каналах и на скандально известном сайте Check You. А буквально несколько месяцев назад в Android и iOS появилось одноименное приложение CheckYou. Пока в нем не публикуется эротический контент, но исследование показало, что это приложение уже представляет реальную опасность для детей, так как благодаря ему злоумышленники и, в частности, педофилы смогут узнавать о местонахождении ребенка в режиме онлайн. Письма с просьбой заблокировать сайт Check You было отправлено Ассоциацией профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) в Роскомнадзор, а в Минпросвещения — с просьбой запретить школьникам использовать приложение CheckYou», — рассказал «Известиям» Владимир Зыков.

Правоохранительные органы, вероятно, не считают преступлением тысячи случаев нарушений права на неприкосновенность частной жизни.

«Обратилась к психологу, чтобы не покончить с собой»

Справедливости ради стоит отметить, что лишь единицы обращаются с официальным заявлением к силовикам за защитой. Причина очевидна — опасаются, что делу будет предана огласка. Но Анастасия из Санкт-Петербурга решила дать жуликам бой, после того как прошла все круги ада шантажа.

фото Фото: Depositphotos

Анастасия — серьезная девушка, 23 года, юрист, работала в госструктуре, но однажды решилась на эротический эксперимент и ответила на сообщение незнакомца под ником Альбик Симонович.

«В сообщении Альбик предлагал мне интимные встречи на коммерческой основе, представился бизнесменом, у которого есть свой винный бизнес. Я согласилась с ним встретиться, так как я остро нуждалась в деньгах, находилась в тяжелой жизненной ситуации. Для того чтобы произошла встреча, я должна была показать себя: скинуть пару интимных фото и пообщаться с мужчиной по связи Skype за денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей», — говорится в объяснении девушки. Ее заявление в прокуратуру и управление «К» ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Анастасия согласилась побеседовать с «Известиями» на условиях анонимности.

«Я до последнего не верила в то, что этот человек выложит в интернет эти интимные фото и переписку. Но в марте мое лицо, мои персональные данные появились на сайте. На сегодняшний день этот контент собрал на ресурсе больше 50 тыс. просмотров. Мне начали писать и звонить с незнакомых номеров, писать гадости и угрожать. Я постоянно пребывала в стрессе. Потом мне начали писать и звонить непонятные люди, которые за деньги обещали убрать информацию из Сети. Я консультировалась с продвинутыми программистами о том, как можно уничтожить эти фото, но они развели руками — дескать, данные хранятся на серверах. Меня преследует страх, что любой, кто видел мои фото, может шантажировать меня, что я не отмоюсь от этого всю жизнь. Появились мысли о самоубийстве. Прийти в себя мне помогли только платные приемы у психолога», — рассказывает Анастасия.

Вскоре Настя лишилась работы. Коллега-девушка однажды то ли в шутку, то ли всерьез сказала: «А где ты прячешь свое порно? Я знаю, что ты шалунья». Жертва шантажа не стала расспрашивать, что означали эти слова, а просто ушла с работы. «Больше я не искала работу в госучреждениях».

Но после психологической помощи Анастасия вспомнила, что она юрист, и составила грамотное обращение в правоохранительные органы со ссылками на законы и судебную практику.

фото Фото: Depositphotos

«Я стала жить дальше. Потом поймала себя на мысли, что у меня есть проблема и я ее не решаю. В конце концов, я же юрист, должна себя защищать. Сегодня я готова об этом говорить», — говорит собеседница «Известий». Анастасия пыталась найти других пострадавших девушек.

«Сегодня я готова помочь в юридическом плане тем, кто также стал жертвами. Бесплатно. Например, составить заявление, так как у меня есть профильное образование. Но, они, сами девушки, с которыми я связывалась, не хотят. Я не могу их заставить», — говорит Настя.