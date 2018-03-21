Содержание с поличным

Прославившаяся на весь мир эскортница Настя Рыбка открыла глаза миллионам россиян на то, как достаются айфоны, бриллианты и дорогие автомобили некоторым симпатичным девушкам с низкой социальной ответственностью. Если верить тематическим группам в соцсетях и количеству состоящих в них, количество так называемых содержанок, то есть девушек, готовых проводить время с мужчиной за деньги, десятки тысяч. Быстро нашлись в Сети и те, кто решил собрать аудиторию на разоблачении алчных красавиц. О правомерности действий борцов за моральные устои — в материале портала iz.ru.

Семь «шкур» спустить

Самый популярный Telegram-канал о двойной жизни российских красоток — «Рынок шкур». Инсайдеры сливают компромат о звездах шоу-бизнеса, участницах реалити-шоу, участницах конкурсов красоты и популярных Instagram-блогерах с сотнями тысяч подписчиков. Словом, всех тех, чья личная жизнь интересует массового зрителя и подписчика. Самый популярный формат — анонимный донос.

Знакомые с девушкой недоброжелатели делятся с создателями канала историями о волшебном преображении провинциальной простушки в королеву, а также о ее влиятельных покровителях. Половина историй успеха как под копирку: бедная семья, покорение столицы, встреча со спонсором, пластическая операция, тусовки, работа в эскорте. В такую нехитрую схему обогащения легко верится, учитывая страсть девушек к красивой жизни и постоянным путешествиям при непрозрачности их заработков и отсутствии постоянной работы.

Нередко информацию в Telegram-каналы сливают люди под видом клиентов, которые нанимали девушек для совместного отдыха или заграничных мероприятий. Здесь же прайс-лист практически на каждую, уличенную в торговле собственным телом. И если персонажи типа Насти Рыбки, которые не скрывают своей принадлежности к рынку секс-услуг, уже мало кого интересуют, то счастливая жена и мама двоих детей, еще недавно предлагавшая себя за гонорар, — куда более животрепещущая история.

рыбка Эскортница Настя Рыбка Фото: Global Look Press/nastyarybka/vk.com

Беспорядочные контакты

После того как приложение GetContact приобрело вирусную популярность, телефоны известных моделей начали пробивать по базе, чтобы узнать, как они записаны у других людей. Для простоты понимания номера некоторых из них записывали с припиской «эскорт», указанием курорта или стоимости. Глядя на такой список, нетрудно догадаться, как именно девушка добывает свой хлеб.

Реклама в Instagram хоть и приносит деньги, но всё же не всегда способна обеспечивать жизнь на широкую ногу. Иногда за фразой «по вопросам сотрудничества в директ», которая часто стоит в профиле у популярных девушек, скрывается не только привлечение рекламодателей, но и эскорт-услуги.

Еще несколько лет назад на просторах Сети появился форум «Багиня.орг», где домыслы и кривотолки собирались в отдельные темы по персоналиям. На форуме за всё время его существования было написано свыше 3,5 млн сообщений о чужой личной жизни. Там собирается компромат на будущих светских львиц: здесь можно найти фотографии из бурной молодости, до пластических операций, сплетни, данные о состоятельных любовниках и прочие интимные подробности. Но из-за разрозненности информации и обилия источников написанное не воспринимается всерьез.

Напротив, Telegram-канал, с полной анонимностью и отсутствием комментариев, как бы претендует на авторитетность единого источника, в то время как информаторами остаются всё те же анонимы, знакомые с ситуацией. Впрочем, есть и существенная разница: создатели канала и его информаторы — люди, связанные с модельным бизнесом, и знают, кто из девушек подрабатывает интимом.

Аморальный кодекс

Создатель канала на условиях анонимности рассказал порталу iz.ru, что известная модель угрожала пожаловаться в прокуратуру и пыталась агрессивно замести следы из-за публикации. Еще две Instagram-звезды нанимали хакеров для удаления информации, а преуспевающий бизнесмен предлагал деньги за то, чтобы стереть пост о его связи с молодой моделью. Раньше вместо канала был блог в Instagram, в котором было более 70 тыс. подписчиков, но по неизвестным причинам он был заблокирован.

«Если кто-то оказался в моем блоге — это заслуженно и обоснованно. При этом неважно, будь это популярная девушка или менее известная. Эскорт сейчас растет в геометрической прогрессии, поэтому хочется показать публике, как не стоит себя вести и кого стоит остерегаться, чтобы не вляпаться в неприятные истории», — пишет создатель Telegram-канала.

Число подписчиков заново созданного канала «Рынок шкур» уже перешагнуло отметку 10 тыс. У широкой аудитории женская продажность не вызывает сочувствия, поэтому публику несильно заботит, насколько законно такое вмешательство в личную жизнь.

Впрочем, в сфере интересов анонимных копателей оказываются не только знаменитости, но и малоизвестные россиянки, уличенные в оказании интим-услуг или съемках в любительском порно. Два года назад начинающих актрис фильмов для взрослых и индивидуалок начали деанонимизировать при помощи приложения FindFace. Кадры из порнороликов анализировали с помощью программы, после чего легко находили выход на страницы девушек в соцсетях. Затем фото и видеозаписи с участием девушек, ведущих двойную жизнь, рассылались по всему списку контактов: мужьям, родителям, друзьям.

Идея зародилась на «Дваче» — российском анонимном форуме, после чего явление стало массовым. Мотив этих действий достаточно прост — бывших порноактрис разоблачают ради потехи. Пользователи не скрывают, что занимаются этим не из-за абстрактной жажды справедливости или каких-то возвышенных мотивов, а просто ради того, чтобы затравить девушку, заставить злиться и испортить ей жизнь.

Прейскурант моралиста

Неоднократно разоблачители выкладывали в Сеть переписки с девушками после того, как их интимные фото стали достоянием общественности, чтобы показать, как те «вертятся как селедки на сковородке» и «кудахчут про фотошоп». Многие на момент раскрытия этой нелицеприятной информации уже успели обзавестись семьей и детьми. Но, по мнению анонимных карателей, падшие женщины должны страдать, потому что «знали, на что шли».

Нескольким девушкам пришлось уйти с работы после публикации. Так, например, фотографии школьной учительницы на порносайте стоили ей работы: девушке пришлось уволиться из школы после того, как всем родителям выслали скриншоты ее откровенных фотографий. Съемки в фильме для взрослых состоялись за пять лет до этого.

Сейчас рассекречивание девушек по вызову трансформировалось: содержанок раскручивают на интимные фото и видео, обещая гонорар, а затем публикуют полученное в Сети. Или же вымогают деньги за то, чтобы ролик не увидели посторонние. Флагман этого движения называет себя «Богдан Шкуровоз», девушкам представляется как Артем. Помимо ежедневных публикаций переписок и фотографий он подрабатывает продажей чужих эротических видео, полученных путем уговоров и шантажа. Своих жертв он чаще всего находит на форумах содержанок, где девушки совершенно открыто пишут объявления о поиске спонсора. Представляясь потенциальным покровителем, он сначала заводит с девушкой откровенный разговор, а затем просит выслать фото перед встречей, обещая за них оплату. За одно приватное видео молодой человек просит с подписчиков 350 рублей, а тем, кто сам раскручивает барышень и сливает на сайт аналогичные ролики и фото, обещает бесплатный доступ на ограниченный период времени.

Фотография Артема в базе FindFace встречается в 83 профилях под разными именами. Всё это фейковые аккаунты, которые, вероятно, использовались для раскрутки девушек на интимные фото и видео. Разговор с девушками строится по одной схеме, по сути, парень даже не утруждает себя тем, чтобы выдумывать что-то новое, а просто копирует сохраненные предложения. На запрос портала iz.ru создатель канала не ответил.

Нарушили авторские права

Артем (или Богдан) правильно делает, что не афиширует своего лица и не раздает интервью. Так как дело его — труба.

«Автор подобных постов может нарушать сразу несколько охраняемых законом прав: право на защиту персональных данных, право на использование изображения. К тому же он распространяет недостоверную информацию о девушках. С точки зрения закона — обнаженные снимки и комментарии к ним могут расцениваться как порочащие честь и достоинство», — считает адвокат МКА «Солдаткин, Зеленая и партнеры» Ольга Зеленая.

Юрист напомнила, что, согласно ст. 152.1 Гражданского кодекса, никто не вправе использовать изображение гражданина (фото, видео) без его согласия. За исключением случаев, когда публикация осуществляется в общественных, государственных и публичных интересах, снимок сделан в общественных местах или человек позировал за плату.

«Если бы имелся ответчик, пострадавшая девушка (истец) даже не обязана была оправдываться в суде. Это ответчик обязан был доказать, что всё, в чем он публично обвинил девушку, — достоверно. Содержанка девушка или нет — лишь мнение человека», — считает правовед.

Исходя из практики Ольги Зеленой, СМИ или администрация соцсетей, как правило, снимают публикации в досудебном порядке, опасаясь исков.

К слову, суммы заявленных взысканий могут исчисляться сотнями тысяч и даже миллионами рублей.

«Если брать, например, практику дел, когда были распространены сведения о свидании женатого человека с девушкой на стороне, то в сумму иска включаются моральные страдания. Часто подобные обвинения приводят к разводам, распадам семей и другим тяжелым последствиям. Всё это монетизируется и складывается с материальными затратами», — рассказал порталу iz.ru адвокат Константин Лопушанский.

Статья найдется

Никаких судебных перспектив отстоять свою правоту у Богдана (Артема) и ему подобным нет, уверены юристы. Гипотетически ему помимо исков, общая сумма которых может вылиться в семи- или восьмизначную сумму, светит и уголовная ответственность. Сложность возникает лишь в том, чтобы установить само лицо. Законы привлечения к ответственности есть, а механизмы, увы, очень слабые.

«Формально действия неустановленных лиц, которые публикуют приватное интимное видео, могут подпадать под признаки ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). Напомню, эта норма права предусматривает до двух лет лишения свободы за собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ. Но правоохранительная система не готова к возбуждению дел такого рода. Хотя система российского правосудия не прецедентна, но, исходя из практики, как только начнется первый подобный уголовный процесс — на полицию обрушится вал заявлений. Поэтому дальше участкового такие обращения не уходят. Дело заканчивается постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела. Профессиональный юрист, впрочем, мог бы добиться возбуждения уголовного дела — но это дорогостоящая процедура. А пострадавшие, исходя из повестки, девушки небогатые», — рассказал порталу iz.ru адвокат Константин Лопушанский.

Из открытых источников известно лишь об одном обвинительном приговоре по ст. 137 УК РФ — речь о скандальном деле первокурсницы МАДИ. Лев Каменецкий и Станислав Соболевский напоили и изнасиловали девушку на студенческой вечеринке, а потом выложили запись надругательства на всеобщее обозрение.

По словам Лопушанского, обычно честь, достоинство, деловую репутацию отстаивают состоятельные люди либо фирмы.

В фильме «Непрощенный» обиженные проститутки скинулись и наняли киллера (героя Клинта Иствуда), чтобы наказать своего жестокого господина, — ничто не мешает пострадавшим от «обличителя» объединить усилия и в складчину нанять юристов, которые прищучат «обличителя».

«Подобного рода талант — обманом заполучить обнаженное фото — однозначно можно отнести к криминальным. Алгоритм развода на интимную переписку, которым делятся в своих пабликах предприимчивые блогеры, очень похож на тот, что применяют профессиональные шантажисты и педофилы, выуживающие детскую обнаженку. Следует обратить внимание, что в этих пабликах звучат предложения за деньги получить интим-фото школьниц, то есть несовершеннолетних. Не исключено, что активность в соцсетях — факультатив преступников низшей масти», — считает источник портала iz.ru в правоохранительных органах.