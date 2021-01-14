Взятки гладки: в Эстонии произошла смена власти

Правительство Эстонии, продержавшееся у власти менее двух лет, внезапно ушло в отставку. Это произошло в связи с коррупционными обвинениями в адрес одной из коалиционных партий — и уже сейчас понятно, что смена кабинета может привести к судьбоносным изменениям в жизни страны. Во-первых, под сомнением оказался готовящийся в стране референдум о сущности брака. Во-вторых, под угрозу поставлено существование русских школ. В ситуации разбирались «Известия».

Громкое дело было

Началось всё с того, что сотрудники эстонской Полиции безопасности (КаПо) 12 января предъявили подозрения в совершении преступления генеральному секретарю Центристской партии Михаилу Корбу, советнику министра финансов Керсти Крахт (Консервативная народная партия, EKRE), предпринимателю Хиллару Тедеру, а также еще двум лицам, имена которых пока не разглашаются.

Тедер и Корб подозреваются в заключении негласной договоренности. Как установила КаПо, между ними предположительно было договорено, что Тедер пожертвует Центристской партии до муниципальных выборов (пройдут в октябре этого года) сумму в размере до €1 млн. Корб же, в свою очередь, якобы обязался повлиять на мэрию Таллина (которую возглавляет его коллега по Центристской партии Михаил Кылварт), чтобы она предоставила фирме Porto Franco возможность провести по льготной цене подъездные дороги к строящемуся в столице объекту — новому торгово-офисному комплексу.

Проворовавшиеся_3 Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб Фото: Сийм Лыви/ERR

Компания Porto Franco на 80% принадлежит Рауно Тедеру — сыну Хиллара Тедера. В июле и сентябре прошлого года Хиллар Тедер сделал два пожертвования Центристской партии по €30 тыс. По словам бизнесмена, он делал пожертвования политическим партиям на протяжении восьми лет, а перечислить деньги Центристской партии решил в связи со «смелыми решениями», принимавшимися правительством.

В свою очередь, советник министра финансов Керсти Крахт подозревается в том, что она договорилась с Тедером использовать свое влияние в министерстве финансов — дабы было принято положительное решение по заявке Porto Franco на получение государственного кредита. Кроме того, Крахт якобы пообещала добиться более льготных условий выдачи кредита. Совет государственного фонда KredEx в начале июля обсудил выделение кредита Porto Franco в размере €39,4 млн, а правительство одобрило этот кредит 3 сентября. Данный кредит предполагалось выделять траншами по €5–15 млн — причем он обеспечен ипотекой на несколько участков недвижимости в центре Таллина. Как считают в правоохранительных органах, Крахт за эти услуги должна была получить от Тедера взятку. Тедер и Крахт также подозреваются в соглашении об отмывании денег, заключенном с целью сокрытия передачи взятки.

Проворовавшиеся_5 Советник министра финансов Керсти Крахт Фото: Сийм Лыви/ERR

Государственный прокурор Таави Перн сообщил, что Крахт запросила с Тедера взятку в размере нескольких сотен тысяч евро. Госпрокурор особо отметил, что соглашения о взятках заключаются и реализуются, как правило, в течение длительного времени. «Данное конкретное уголовное расследование было возбуждено еще в начале прошлого года», — пояснил Перн.

В свою очередь, руководитель КаПо Харрис Пуусепп обратил внимание на то, что сама договоренность о мзде уже является преступлением. Однако до реальной передачи взятки дело дойти не успело. По словам прокурора, в случае признания Тедера и Крахт виновными им может грозить до 10 лет лишения свободы. Корбу грозит меньший срок. Центристская партия может быть наказана денежным штрафом. В мэрии Таллина состоялись обыски. Также сотрудники КаПо провели обыски в фонде KredEx и других местах, связанных с подозреваемыми.

Половой вопрос

Михаил Корб вынужден был немедленно покинуть пост генсека Центристской партии, а министр финансов Мартин Хельме приостановил трудовой договор со своей коллегой по партии EKRE Керсти Крахт. Впрочем, Хельме тут же выдвинул версию, что случившееся стало диверсией политических конкурентов. Дело в том, что 13 января в парламенте должно было состояться второе чтение законопроекта о проведении референдума о браках. Эстонскому народу хотели задать вопрос — следует ли понимать брак только как союз мужчины и женщины или же возможны и однополые семьи?

Данная тема вызывает острую полемику в обществе. За проведение такого всенародного голосования выступают правые партии, против — либералы. Соответственно, за отмену этого референдума выступили 48 депутатов 101-местного парламента, тогда как за его проведение — 51 депутат.

Проворовавшиеся_2 Cотрудники эстонской Полиции безопасности (КаПо) Таави Перн и Харрис Пуусепп на пресс-конференции по делу Porto Franco и Kredex Фото: REUTERS

Ко второму чтению оппозиционные партии подали в общей сложности порядка 9,4 тыс. поправок, существенная часть которых не имеет отношения к теме референдума. В частности, предлагалось задать в ходе референдума еще и такие вопросы: «Нужно ли в Эстонии запретить женщинам есть, прежде чем поедят мужчины?», «﻿Следует ли штрафовать мужчину, если он до 27 лет не вступил в брак?», «Можно ли в Эстонии жениться на самом себе?», «Должна ли Эстония начать восстановление Советского Союза?», «Нужно ли запретить в Эстонии образование на эстонском языке?», «Нужно ли запретить отбеливание зубов?», «Следует ли запретить в Эстонии будильники?», «Должен ли каждый эстонец хоть раз в год искупаться в ледяной проруби?» и т.д. Таким образом представители оппозиции пытались заблокировать работу законодательного органа и остановить принятие решения.

6 января конституционная комиссия рийгикогу (высшего органа эстонской представительной власти) заявила, что каждому депутату в ходе второго чтения будет дано не более пяти минут на представление всех своих поправок, после чего пройдет голосование. Представители оппозиции назвали эти планы противозаконными и планируют обратиться в этой связи в Государственный суд Эстонии.

Проворовавшиеся_4 Обыски в офисе компании Kredex Фото: REUTERS

В общем, страсти вокруг референдума раскалились докрасна — и вдруг случился коррупционный скандал, покончивший с правительством, продвигавшим идею референдума. Второе чтение законопроекта о «брачном» референдуме оказалось фактически сорвано. На сей раз «центристы» в голосовании не участвовали и Партия реформ добилась отмены законопроекта. Министр финансов и председатель EKRE Мартин Хельме заявил, что он категорически против коррупции. Но в то же время у него возникают вопросы о том, почему следственные органы выдвинули обвинение именно сейчас. «За день до важного голосования в рийгикогу становится известно о самом большом за последние годы обвинении в коррупции. Обвинения, которые по понятным причинам очерняют власть, и у нас нет времени или достаточной информации, чтобы опровергнуть их до завтрашнего важного голосования. Я понимаю, что следственным органам необязательно выстраивать свою деятельность в соответствии с повесткой дня рийгикогу, но, к сожалению, сейчас остается как раз такой привкус», — написал Хельме в соцсети.

На фоне этих новостей премьер-министр Юри Ратас решил подать в отставку вместе со всем своим кабинетом. Утром 13 января он отправился в резиденцию главы государства Кадриорг, чтобы представить президенту Керсти Кальюлайд заявление об уходе с поста главы правительства.

Избавились от смутьянов

После Ратаса в отставку уйдет и всё его правительство, которое по итогам выборов в рийгикогу весной 2019 года сформировали Центристская партия, Консервативная народная партия (EKRE) и «Отечество». Парламентские партии в среду приступили к консультациям на предмет формирования нового Кабинета министров. Член правления Центристской партии Яна Тоом изначально назвала вероятным состав правительства, в который войдут Партия реформ, «Отечество» и эстонские социал-демократы. При этом она не исключила, что в новое правительство могли бы войти и «центристы», но уже не в роли партии премьер-министра.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд уже в среду предложила лидеру Партии реформ Кае Каллас приступить к формированию нового кабинета. В свою очередь, Каллас тут же оповестила, что не собирается брать в новую коалицию ультраправых из EKRE — так как они, дескать, «находятся в другом ценностном пространстве». На данный момент рассматриваются разные модели правящей коалиции. Очевидно, что в нее войдут Партия реформ, правая партия «Отечество» — а дальше возможны варианты. Скорее всего, в нее действительно войдут и «центристы». Вечером 13 января Тоом сообщила следующее: «Несмотря на нервотрепку последних дней мы приняли решение попытаться создать коалицию с Партией реформ — и я надеюсь, это получится. Юри Ратас ушел с поста премьер-министра, но останется лидером партии. Генсеку Корбу найдут замену, а премьером — если договоримся — будет Кая Каллас».

Проворовавшиеся_1 Министр финансов Эстонии и председатель EKRE Мартин Хельме Фото: REUTERS

Из этого следуют два важных вывода. Консервативная народная партия теряет статус коалиционной — к большому облегчению большей части эстонского политикума. Всё это время ультраправые из EKRE безумно раздражали не только оппозицию, но и собственных союзников по коалиции. «Консервативные народники» в свое время умело использовали страх электората перед мигрантами из третьего мира, обещая закрыть ворота Эстонии как перед смуглокожими мигрантами, так и перед украинскими гастарбайтерами.

К тому же EKRE регулярно проводит мероприятия памяти эстонских легионеров СС и призывает ставить им памятники. В ноябре 2019-го тогдашний глава партии Хельме оказался в центре международного скандала: заявил финскому изданию Iltalehti, что Эстонии необходим «запасной план» обороны: на НАТО надежды нет. Как и на Европейский союз — мол, это не «центр силы» в мире. Более того, он неоднократно сравнивал ЕС с другим союзом, Советским — и это в Эстонии, где СССР объявлен символом абсолютного зла.

В декабре 2020-го Март Хельме и его сын Мартин публично усомнились в честности президентских выборов в США. По мнению Хельме-младшего, если Дональд Трамп потеряет пост президента, это будет означать, что конституция в США больше не действует. Хельме-старший добавил — он считает, что за спиной Байдена стоит «глубинное государство». Политик добавил: «Логика его деятельности — обеспечить себе свободу действий, пристраивая всюду коррумпированных мерзавцев и шантажистов. Джо Байден и Хантер Байден — коррумпированные типы».

Проворовавшиеся_6 Лидер Партии реформ Кая Каллас Фото: REUTERS/Ints Kalnins

После этих слов разгорелся громкий скандал — и Марта Хельме принудили уйти в отставку с поста главы МВД. Мартин же Хельме до поры пост министра финансов сохранил — но продолжал открыто заявлять о своих симпатиях к Дональду Трампу. Это очень нервировало эстонскую власть — в Таллине полагают США главным своим союзником и считают критически важным сохранять отношения с Вашингтоном при любых обстоятельствах, вне зависимости от того, кто является там президентом. И вот теперь «смутьяны» из EKRE уходят — и не смогут омрачать удовольствия эстонской элиты от фактически вассальной зависимости от США.