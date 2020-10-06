Береговая оборона: Эстония готовится заблокировать Балтийский флот России

Представитель Центра оборонных инвестиций Эстонии Аско Кивинук сообщил о том, что государство начало развивать усовершенствованную систему береговой обороны, состоящую из морских мин и ракет. Довести эту систему до ума Эстония, по словам Кивинука, намерена в течение 2–3 лет. По итогу Таллин желает получить полный контроль над акваторией Финского залива, закупорив российский Балтийский флот в «бутылочном горле» Маркизовой лужи. Подробности — в материале «Известий».

Сдерживающий эффект

В конце сентября министр обороны Эстонии Юри Луйк сообщил, что в 2021 году военные расходы этого государства увеличатся до объема €645,4 млн — что составит 2,29% от госбюджета . В данную сумму включены расходы на прием в Эстонии иностранных контингентов НАТО, которые составят в 2021 году почти €10 млн, а также масштабные закупки военной техники. А уже в 2022 году на дополнительные €46 млн «распухнет» государственная программа инвестиций в национальную оборону, которая сейчас финансируется в размере €20 млн в год.

В ближайшие четыре года эстонская армия получит новое ручное огнестрельное оружие, пулеметы, снайперские винтовки, противотанковые ракетные комплексы и противотанковые гранатометы, а также на вооружение будут приняты самоходные артиллерийские установки. Предусмотрены и крупные инфраструктурные проекты: строительство Центра военной медицины в Тарту, военного училища и появление целой сети штабных, учебных, медицинских, водолазных, складских и ремонтных подразделений в Минной гавани Таллина . При этом, по словам Луйка, особое внимание будет уделено модернизации «береговой обороны» — что, как подчеркнул министр, «позволит влиять на потенциального противника на всем побережье Эстонии».

В свою очередь, Аско Кивинук поясняет, что эта система будет состоять из нескольких компонентов, включая морские мины и противокорабельные ракеты . «Я думаю, что оба компонента можно приобрести за эту сумму (€46 млн. — «Известия»)», — сказал Кивинук. Для создания «полноценной береговой обороны», по его словам, потребуется 2–3 года. «ВМС в течение пары недель уточнят минимальные потребности береговой обороны. Там поймут, какого эффекта и как они хотят добиться при обороне береговой линии. В рамках этого будут проанализированы параметры и дальность различных ракет. Тогда можно будет точнее сказать, во сколько это нам обойдется», — рассказал сотрудник эстонского Центра оборонных инвестиций.

Береговая оборона Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Кивинук считает, что первый «сдерживающий эффект» дадут уже морские мины, поставку которых можно организовать достаточно быстро. А для приобретения и установки на боевое дежурство противокорабельных ракет может потребоваться от 24 до 36 месяцев. «Выход на полную боеготовность будет зависеть уже от того, как систему интегрируют с различными подразделениями Сил обороны», — отметил Аско Кивинук.

При этом он затруднился назвать стоимость обслуживания этих систем. «В случае морских мин условия хранения не очень сложные, потому что они и так созданы для экстремальных условий. По сути, их можно держать в контейнере под открытым небом где-то в безопасном месте. Но в случае с ракетами ситуация другая. Есть ракеты, которые в первые 10 лет вообще не нуждаются в каком-либо обслуживании; есть ракеты увеличенной дальности действия, расходы жизненного цикла которых могут достигать половины стоимости ракеты. То есть если одна ракета стоит 2 млн, то 30 лет ее эксплуатации может стоить около миллиона», — пояснил эстонский специалист.

Пока еще эстонская армия точно не определилась, ракеты чьего производства она будет закупать. В данный момент решается, из какого источника взять намеченные суммы военного финансирования. Например, министр финансов Мартин Хельме предлагает взять крупный кредит на эти цели. Эту идею поддержал бывший командующий национальными Силами обороны, ныне евродепутат от Эстонии Рихо Террас . «Если спросить мое мнение, то да, кредит можно взять. Для чего в первую очередь? Я не могу спорить с экспертами, которые говорят, что нужна береговая оборона. Я думаю, что на самом деле нужна ракета дальнего радиуса действия, которой можно обстреливать как морские, так и наземные цели. И нужна такая, само наличие которой уже будет вызывать дрожь у всех, кто захочет сюда прийти. Ракеты дальнего радиуса действия по возможности многофункциональные — в это всегда можно инвестировать», — предлагает Террас.

Цели обозначены

Нарочитая округлость формулировок не должна вводить в заблуждение. Потенциальный противник у эстонской «береговой обороны» только один — российский военно-морской флот . Ведь после распада СССР морские силы России на Балтике, потеряв сотни километров прибалтийского побережья, оказались географически в крайне уязвимой позиции. В распоряжении Балтфлота осталось лишь побережье Ленобласти (так называемая Маркизова лужа) и берег Калининградской области. Чтобы добраться из одного пункта в другой, необходимо двигаться вдоль берегов трех государств, состоящих ныне в НАТО.

Береговая оборона Ленинградская военно-морская база в Кронштадте Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Эстонские стратеги считают, что в случае полномасштабного конфликта России и НАТО в условиях узости Финского залива вооруженные силы Эстонии могут заблокировать флоту РФ выход на оперативный простор Балтики и сорвать морское снабжение Калининградской области. Таким образом Калининград сразу оказывается в плотной блокаде .

Польское издание Defence24 с одобрением пишет, что Эстония хочет обзавестись противокорабельными ракетами типа «поверхность-поверхность». В данном случае эстонцы копируют свою же предвоенную стратегию — в 1930-х Таллин вкладывался в создание прибрежных артиллерийских батарей и субмарин, способных расставлять мины .

Идея милитаризация страны активно муссируется в прессе. Так, в январе 2019 года журналист одного из наиболее читаемых в Эстонии порталов, Delfi, Вахур Кооритс опубликовал в крупном издании Eesti Päevaleht статью о том, что стране необходимо приобрести ракетную систему, способную поразить Петербург, а также военные корабли, которые смогли бы захватывать российские торговые суда. Выход этой статьи совпал с шедшими в Эстонии дебатами о военной доктрине. Надо сказать, что, невзирая на все пафосные заявления официальных лиц, у эстонцев нет-нет да и появится сомнение в том, что НАТО действительно готово всерьез воевать с Россией за Прибалтику.

Береговая оборона Зенитный ракетный комплекс NASAMS Фото: commons.wikimedia.org/Soldatnytt

А поскольку, по словам Кооритса, эти сомнения вполне обоснованы, Эстонии нужно свое собственное мощное оружие. «Типичные рекомендации последнего времени: купить, например, батальон танков (очевидно, 34 шт.) и ракеты противовоздушной обороны средней дальности — примерно как комплекс NASAMS, что приобретают литовцы. Все-таки следует критически спросить, обеспечат ли нам эти оружейные комплексы такое сдерживание, какое нам нужно в отношении России? Сдерживание — это страх для нападающего, что, напав, он сам будет побит. Для Эстонии сейчас самая большая гарантия безопасности — это членство в НАТО, которое поддерживается и ее членством в Евросоюзе. Слабость НАТО в здешних краях — недостаточное количество танков и противовоздушной обороны средней дальности по сравнению с войсками России. Исходя из этого, и делаются предложения направить дополнительные инвестиции именно туда», — подчеркивает журналист.

В то же время, по мнению Кооритса, даже сотня собственных танков и ракеты ПВО средней дальности не дадут Эстонии полных гарантий безопасности. Он предлагает взять в пример стратегию самой России. «Россия пытается компенсировать свое отставание от НАТО тем, что развивает ракеты с очень большой дальностью действия и хорошей точностью, которые имеют обычные, не ядерные боеголовки. Цель — в том, чтобы немногочисленными, но очень болезненными ударами держать НАТО на расстоянии. Эстония может делать то же самое. Для этого нужно купить ракетную систему, которая смогла бы поразить город Санкт-Петербург. В Петербурге большое количество дорогостоящих целей, нападение на которые было бы для России очень болезненным. Там штабы Западного военного округа и Военно-морского флота России. Там множество судостроительных заводов, где ремонтируют дорогие корабли, и еще много хороших целей. Влияние нападения на Петербург было бы в первую очередь психологическим. Это вторая столица России, где живет много людей, и всего лишь несколько ограниченных ударов в центре города могут оказать большое влияние на общественное мнение», — утверждает Кооритс.

Береговая оборона Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

По его мнению, другая возможность повлиять на Россию — нарушить или полностью заблокировать ее гражданское судоходство. «Значительная часть внешней торговли России идет через порты Балтийского моря. Морской путь туда долго ведет мимо побережья Эстонии. От полуострова Кыпу до района Лахемаа морской путь на протяжении пары сотен километров проходит всего в 30−40 км от побережья Эстонии. Для препятствования морской торговле можно захватывать торговые суда, нападать на них и топить. Цель в том, чтобы судовладельцы не осмеливались отправлять свои суда в Россию. В случае успеха это оказало бы на РФ существенное влияние, в том числе воспрепятствовало бы жизненно важному для России экспорту нефти», — заключает Вахур Кооритс.

В мире параноидальных фантазий

Эстонский министр обороны Юри Луйк выражается более сдержанно. Во-первых, он пытается переложить вину за рост напряженности в районе Балтики на саму РФ — дескать, Эстонию очень напугали российские учения «Кавказ». Во-вторых, Луйк достаточно откровенно рассказывает, какие конкретно цели эстонские военные рассматривают для себя в качестве первоочередных. «Больше всего тревогу вызывает то, что Россия в учениях использует три больших десантных корабля, которые способны доставить целый батальон туда, куда РФ захочет. Поэтому перемещение таких кораблей в Балтийском море вызывает большую тревогу», — отмечает Луйк.

При этом непрерывно ведется обработка общественного мнения — эстонцев уверяют, что Россия может напасть практически в любую минуту. А это значит, что нужно всё время готовиться к отпору — и рассуждения о величине трат на армию здесь просто неуместны. В Эстонии очень плохая система здравоохранения, что отмечено в опубликованном в мае этого года докладе Еврокомиссии. Кроме того, эстонские учителя хотели бы получать более высокие зарплаты. А чтобы медики и педагоги не роптали, им постоянно напоминают: не до жиру, дескать, быть бы живу.

Так, в середине апреля командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Мартин Херем дал обширное интервью изданию «Эстонский экспресс». В нем он, в частности, рассказал, что, по его мнению, Россия хочет, чтобы соседние государства обязательно зависели от нее. «Когда появляется такая возможность, Россия применяет или пытается применить военную силу. Россия ведет себя так, как она хочет, а не так, чтобы можно было вести дела честно. Она не заслуживает доверия», — подчеркнул эстонский главнокомандующий.

Береговая оборона Запуск ракеты ЗРК С-400 на военных учениях «Кавказ-2020» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В свою очередь, глава эстонской Полиции безопасности (КаПо) Арнольд Синисалу заявил, что Россия непрерывно ведет антиэстонскую деятельность. В апреле КаПо выпустила свой ежегодный отчет о «внешних угрозах» последних лет — главным образом он посвящен «подрывной работе», ведущейся в Эстонии представителями РФ. А в июле большую услугу эстонским пропагандистам оказал проживающий в Москве Валерий Соловей, называющий себя политологом — он рассказал самому читаемому в Эстонии порталу Delfi.ee, что Россия собирается в ближайшее время захватить страны Балтии.

При этом, как он живописал эстонцам, Москва полагает, что россияне могли бы полностью нейтрализовать три находящихся в Прибалтике интернациональных батальона НАТО, т.е. окружить их и не дать покинуть место дислокации. «Батальоны не успели бы сделать ни одного выстрела, и у НАТО не было бы оснований обвинять русских в убийстве солдат США или Германии», — стращает Соловей. Этого, по его мнению, до сих пор не произошло, только потому что помешали «обстоятельства непреодолимой силы»: эпидемия коронавируса, а также учения НАТО Defender Europe 2020, проводившиеся в том числе на территории стран Прибалтики. Но отказ от этого плана весной не означает, что план исчез. Вполне вероятно, что к нему вернутся в конце лета — начале осени, уверял Соловей.

Береговая оборона Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

После этого командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Мартин Херем заявил, что, хотя и не знает, на какие источники опирается Соловей, но не сомневается в его правоте. Какой же выход? Дескать, если Россия собирается справиться с Эстонией за 3–4 дня, то важно не дать их ей. Надо затянуть боевые действия и тем самым лишить другие страны НАТО повода отсидеться в стороне — волей-неволей им придется оказать Эстонии военную помощь. «Каждый обученный эстонский солдат — это еще один солдат, с которым должен считаться наш враг. Конечно, мы меньше, чем наш восточный сосед. Но наших сил достаточно, чтобы дать понять противнику, что не стоит совать сюда свой нос. Оккупация Россией территорий Грузии, Крыма и война на востоке Украины продолжаются и сегодня, за шесть лет там погибло более 13 тыс. человек. Чтобы такая печальная судьба не постигла Эстонию, твою семью, друзей и чтобы ты мог жить в свободном государстве, не опасаясь военного вторжения, для этого Эстонии нужна обученная армия, которая сумеет защитить нашу страну», — сказал министр обороны Юри Луйк, обращаясь к новобранцам.