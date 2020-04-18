По больному месту: страны Балтии в условиях пандемии готовятся к войне

Даже в условиях чрезвычайного положения и карантина вооруженные силы стран Балтии не готовы отказаться от проведения крупномасштабных учений. Мирные жители этим недовольны — ситуация, по мнению гражданских, не очень располагает к бряцанию оружием. Что происходит в Прибалтике, разбирались «Известия».

Карантинный батальон

Ещё 13 марта COVID-19 диагностировали у новобранца Калевского пехотного батальона в Эстонии. Заболевание у него нашли после того как он посетил волейбольный матч на острове Сааремаа, где ситуация с коронавирусом особенно катастрофична. Позже пострадавший рассказывал: «Утром 10 марта, когда мы отправились в лесной лагерь, я почувствовал недомогание, голова была тяжёлой. Я принял парацетамол и отправился в лес. День провёл в лесу, а на следующее утро проснулся там с ознобом и высокой температурой. Сразу сказал парамедикам, что я посещал печально известный волейбольный матч в Курессааре и попросил отправить меня в изолятор. Мне сделали тест на коронавирус, который оказался положительным».

госпиталь Военный полевой госпиталь Фото: Facebook/Министерство обороны

После этого немедленно были изолированы 154 других солдата, контактировавших с этим военнослужащим — на карантине им пришлось провести две недели . Несколько позже, в апреле в Силах обороны Эстонии признали наличие пятерых заразившихся коронавирусом. «Все, кто с ними контактировали, были помещены в изоляцию. Мы их поместили в отдельные казармы, обучали отдельно, а при возникновении симптомов определяли в отдельные лазареты. Количество изолированных варьировалось от трёхсот до пятисот», — отметил главный врач Сил обороны Тарго Лусти.

Из-за пандемии призыв нынешнего года в армию Эстонии решили ограничить — в строй встанут только 1400 человек, а не 2000, как предполагалось изначально. Те же, кто уже находится на службе, без дела не сидят. Так, в начале апреля срочники роты военной полиции провели специальные учения по подавлению массовых беспорядков. Учения прошли «в находившейся под контролем, но приближенной к жизненным условиям среде, где участники смогли применить свои навыки». Судя по всему, эстонские власти всерьез опасаются бунтов в стране.

Коронавирус пришёл и в латвийскую армию — 31 марта стало известно, что инфицированы четверо солдат. Военнослужащие заразились, находясь за пределами Латвии, а симптомы заболевания констатировали у себя, находясь в самоизоляции. В интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш поспешил заверить, что состояние всех заразившихся лёгкое и не требует госпитализации.

воен Учения Караульного батальона Фото: Силы обороны Эстонии/Яан Ванааземе

Глава НВС пояснил, что армия продолжает обеспечивать задачи национальной обороны. Более того, у латвийских солдат появились дополнительные задачи — их теперь привлекли к охране государственных границ. С 17 марта Латвия закрыла свои внешние рубежи — и на помощь к пограничникам пришли солдаты.

По словам командующего, военнослужащим выдаются средства индивидуальной защиты и все они соблюдают двухметровую дистанцию друг от друга. Калниньш добавил, что даже на время пандемии НВС полностью не отказались от учений, подготовки специалистов и запланированных занятий, однако многие нюансы учебного процесса пришлось изменить . Также выяснилось, что COVID-2019 заболели два солдата из состава дислоцированных в Латвии подразделений ее союзников по НАТО. Стараясь успокоить население, пресс-секретарь латвийской армии Каспарс Галкинс напомнил, что дислоцированные в Латвии солдаты других стран НАТО живут не в казармах, а на съёмных квартирах — а это снижает риск заражения.

Учений — тьма

В конце марта стало известно, что коронавирус диагностирован у пятерых солдат из Нидерландов, числящихся в составе сводного батальона НАТО передового базирования, расквартированного в Литве. Их отправили лечиться на родину, а всех контактировавших с ними изолировали. 26 марта появилась новая информация: COVID-2019 диагностирован у двадцати солдат батальона НАТО в Литве — об этом сообщил командир части Эверт-Ян Дэниэлс, не уточнив, однако, гражданства пострадавших. Заболевших изолировали в отдельных помещениях на полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса (Швенченский район).

Литовское Минобороны постаралось успокоить население. Там сообщили, что по новым правилам солдаты могут тренироваться группами до 30 человек на значительном расстоянии друг от друга, все запланированные международные учения отменены, а дислоцированные в республике иностранные войска отделены от литовских. В выходные дни солдаты не покидают территорию воинских частей. А 31 марта в Литву прибыла специальная команда хорватских и немецких военных медиков — чтобы оказывать помощь военнослужащим НАТО, заразившимся COVID-2019.

нато Фото: TASS/ZUMA/Yan Ting

Но мораторий на военные учения соблюдается не во всех странах Балтии. Так, с 13 по 18 апреля под Даугавпилсом на полигоне Meža Mackeviči («Лесные Мацкевичи») проводятся учения Steel Brawler («Стальной буян») . Эти маневры «направлены на совершенствование размещенной в Латвии боевой группы расширенного присутствия НАТО и на слаженность действий вооруженных сил». В учениях Steel Brawler участвуют около 600 солдат и 100 единиц военной техники. При этом для гражданского населения Латвии уже несколько недель как введён строгий запрет на массовые мероприятия — но на военных, тем более иностранных, он, как видно, не распространяется.

Отметим, что сам полигон Meža Mackeviči, на котором проводятся маневры, уже снискал себе скандальную известность. Изначально он занимал площадь в 10 гектаров, но в прошлом году Минобороны Латвии анонсировало план расширить его до 2 063 гектаров. Жители Даугавпилса собрали почти 10000 подписей против этой идеи — люди опасаются, что столь крупный объект вблизи крупного города будет мешать нормальной жизни. Однако, к их мнению не прислушались, а теперь будут проводить там учения — невзирая на ширящуюся в Латвии эпидемию коронавируса.

У многих даугавпилчан это вызвало возмущение. Их мнение выразил местный активист оппозиционной партии «Русский союз Латвии» Александр Ливчак: «Наплевав на карантин, ставя под угрозу жизни местных жителей, командование НATO притащило на полигон, что в нескольких километрах от Даугавпилса, более 600 солдат и офицеров из Албании, Чехии, Италии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании! Около ста единиц боевой техники, что прибыли к нам, стоят гораздо дороже, чем несколько тысяч аппаратов искусственной вентиляции лёгких, которых так не хватает по всей Европе, чтобы спасать жизни людей. Омерзительно! Как они не могут понять, что настало время спасать, а не тренироваться убивать?»

Отмене не подлежит

Проживающий в Даугавпилсе журналист Игорь Амелька обратился в Министерство обороны Латвии с вопросом — насколько необходимо проводить маневры именно сейчас, в разгар пандемии? И получил ответ следующего содержания: «Чтобы ограничить распространение коронавируса в НВС и среди союзников, с 14 марта Национальные вооруженные силы отменили все учения и мероприятия, которые напрямую относятся к выполнению международных обязательств. Однако вооружённые силы должны быть боеспособны в любой ситуации. Они в любых обстоятельствах обязаны выполнять свои основные задачи по охране государства . Поэтому продолжается обучение, необходимое для поддержания боеспособности вооруженных сил Латвии и союзников — в том числе и в „Лесных Мацкевичах“ в Даугавпилсском крае».

Сотрудница пресс-службы Минобороны майор Майрита Сенкевицина уверяет, что перед манёврами была проведена тщательная оценка всех возможных рисков. «Участники учений призваны дистанцироваться друг от друга, а также использовать в случае необходимости средства личной защиты. Рекомендации соблюдаются также после учений, и во всех подразделениях обеспечиваются все необходимые мероприятия, чтобы снизить риск заражения вирусом военнослужащих», — рассказала Сенкевицына . Однако далеко не всех даугавпилчан эти уверения убедили в отсутствии опасности — люди продолжают возмущаться.

Не готовы отказаться от военных учений и в Эстонии. На днях командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем оповестил, что назначенные на срок с 21 апреля по 22 мая учения Kevadtorm («Весенний шторм») состоятся в назначенное время — хотя и будут проводиться в меньшем объеме, чем изначально планировалось. Резервистов на них призывать не станут, но будут задействованы военнослужащие из находящегося в Эстонии иностранного контингента НАТО. Манёвры сосредоточатся, главным образом, в пределах центрального армейского полигона . Для эстонских офицеров это весьма досадно, ведь сначала предполагалось, что «Весенний шторм» охватит значительную часть территории государства.

учения Учения эстонской армии Kevadtorm-2019 Фото: err.ee

А тем временем министр обороны Латвии Артис Пабрикс опубликовал в Twitter призыв материально поддержать тех, кто сейчас оказался на передовой борьбы со вспышкой коронавируса — работников медицинской отрасли. «В сети магазинов Sky великолепная возможность пожертвовать нашим медикам. Оплачивая счет карточкой, просто приплюсуйте дополнительные евро. Поддержим тех, кто о нас заботится!» — призвал Пабрикс.

Многие жители страны благородный порыв министра не оценили. Их возмутил и сам предложенный метод сбора пожертвований (через довольно дорогой для большинства жителей страны магазин), и тот факт, что жертвовать призывает представитель той самой правительственной коалиции, которая недавно отказалась выполнить обещание о повышении зарплаты медикам. Зато армия Латвии проблем с финансированием не испытывала — так что люди призвали Пабрикса жертвовать медикам из собственных средств.

Общее мнение выразила одна из комментирующих: «Это верх цинизма — министр самого мутного министерства обороны с самым жирным и неоправданным бюджетом, который тырится направо и налево, призывает „жертвовать по еврику медикам“ в самой дорогой сети супермаркетов, где только чиновникам по карману». Не остались в стороне и политики. Бывший председатель фракции партии «Честь служить Риге!» в столичном самоуправлении Вячеслав Степаненко назвал поступок Пабрикса двойным цинизмом.