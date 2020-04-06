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Код смерти: почему в ЕС по-разному считают жертв COVID-19

Отсутствие единого подхода не позволяет оценить реальную ситуацию с пандемией в союзе
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Код смерти: почему в ЕС по-разному считают жертв COVID-19
2020-04-03 22:47:35">
2020-04-03 22:47:35
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Страны ЕС подсчитывают число смертей от коронавируса в зависимости от особенностей национальной системы здравоохранения и классификаций. Об этом «Известиям» сообщили в ВОЗ. Например, в ФРГ при большом количестве инфицированных доля смертности не так велика — она составляет 1%. В Институте Роберта Коха «Известиям» рассказали, что в Германии вирус распознается чаще, чем в других странах, так как там проводится большое количество тестирований. В Италии, где доля погибших составляет 10%, ресурсов на диагностику уже не хватает. А опрошенные «Известиями» итальянские вирусологи считают, что официальное число заразившихся и погибших в стране может быть ниже, чем реальное. Как отметили в пресс-службе «Евростат», если в будущем страны начнут использовать единые коды, определить реальное число жертв COVID-19 будет проще.

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Один за всех

В начале марта Всемирная организация здравоохранения заявила, что уровень смертности от COVID-19 может различаться в пределах от 0,7% до 4% в зависимости от качества системы здравоохранения конкретной страны.

Сейчас, по данным ВОЗ, в европейском регионе от вируса скончались более 30 тыс. человек. 90% смертей приходится на Италию, Испанию и Францию. Каждая из них при этом считает количество погибших по-своему.

— Страны ЕС оценивают уровень смертности от коронавируса, исходя из собственных особенностей системы здравоохранения и классификаций, — пояснил «Известиям» пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.

Код смерти
статистика по ситуации с COVID‑19
Фото: Global Look Press/Pavlo Gonchar
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Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан ранее заявлял, что на показатели смертности влияют четыре фактора. Среди них — возраст и история болезни заразившегося, масштаб эпидемии в стране, уровень тестирования и национальные особенности системы здравоохранения.

Главная группа риска — пожилые люди. При этом в Испании, согласно данным El País, по крайней мере 352 человека умерли в домах престарелых, но их гибель в официальную статистику не попала. Подсчеты вне госпиталей и вовсе не проводились. Поскольку массовые смерти в таких центрах стали предметом обсуждения, уже во Франции правительство Эммануэля Макрона объявило, что будет проводить «ежедневный мониторинг смертности» в подобных местах. Неразбериха в подсчете погибших по-прежнему наблюдается и в Италии.

— В число погибших в Италии включают только тех, кто был протестирован положительно, тех, кто умирает дома с симптомами, похожими на грипп, не учитывают, — заявил «Известиям» эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри Антонио Клавенна.

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Непроходимый тест

Между тем, Италия несколько недель удерживала лидерство по распространению коронавируса в Европе, лишь на выходных 4-5 апреля пропустив вперед Испанию. На прошлой неделе заммэра города Коккальо Эугенио Фоссати заявил, что умерших намного больше, чем об этом официально объявлено. Он подчеркнул, что это не обвинение, причина происходящего — ограниченные ресурсы.

— Способы выявления случаев отличаются даже в итальянских регионах, — признал в беседе с «Известиями» Антонио Клавенна.

В Ломбардии, где зафиксировано наибольшее количество случаев заражения (чуть менее половины из всех), тест проходят только пациенты с серьезными нарушениями дыхания, большинство из которых госпитализированы. Из-за это не выявлены больные с легкими симптомами. В Венето, наоборот, проводится большее число тестов даже для людей, которые не замечают изменений в состоянии, но контактировали с потенциальными заразившимися.

Код смерти
Италия
Фото: REUTERS/Ciro De Luca

— Вполне вероятно, что в Италии существует значительная недооценка случаев заболевания и, как следствие, смертей, но величина недооценки заразившихся — гораздо выше, — заключил эпидемиолог.

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Директор Института молекулярной генетики IGM-CNR в Национальном исследовательском совете Джованни Мага в беседе с «Известиями» подчеркнул: несмотря на то, что проверку проходят только люди с серьезной симптоматикой, Италия провела уже более 500 000 тестов, что превышает количество испытаний во многих других европейских странах.

Однако, судя по статистике, лучше своих соседей пока справляется с пандемией Германия. При достаточно большом числе заразившихся (более 90 тыс. человек на 5 апреля), уровень смертности здесь составляет приблизительно 1%.

В Институте Роберта Коха, специализирующемся на изучении инфекционных заболеваний, также отметили, что количество умерших от COVID-19 в настоящее время в Германии сейчас ниже, чем в других затронутых вирусом странах, в силу нескольких факторов.

— В отличии от других стран, в Германии проводят тестирование широкому кругу лиц, поэтому вирус распознается у людей даже с легкими симптомами,— рассказала «Известиям» официальный представитель института Сузанна Глазмахер.

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Кроме того, пресс-секретарь отметила, что первоначально в Германии пострадали люди, которые не входили в группы риска, потому что многие цепи передачи вируса были связаны с посещениями горнолыжных курортов и зарубежными поездками. Стоит учитывать, что доля пожилого населения в ФРГ ниже, чем в неаполитанском государстве. По данным ООН, в 2017 году около 30% от всего населения Италии составляли люди в возрасте 60 лет и старше. А на начало 2018 года средний возраст жителей Германии составлял 44 года. Однако немецкие эпидемиологи не исключают резкого изменения ситуации в худшую сторону.

— Если в домах для престарелых будет больше заражений, есть вероятность, что доля смертности увеличится, поэтому дальнейшее развитие ситуации в Германии — вопрос открытый, — признала Сузанна Глазмахер.

Европейская унификация

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Сбор данных статистической службы Европейского союза «Евростат» осуществляется в соответствии с Положением о статистике причин смерти, которое было принято в апреле 2011 года. Каждая страна ЕС и представители ЕАСТ обязаны направлять данные о причинах гибели граждан, следуя точным директивам, в соответствии с Международной статистической классификацией болезней.

— Уже существует код для коронаруса — B97.2, который в настоящее время публикуется в совокупности с кодами других инфекционных заболеваний, — заявила «Известиям» пресс-секретарь «Евростат» Маргарида Домингес де Карвалью.

Она также отметила, что на странице ВОЗ уже появились дополнительные «шифры», которые включают уточнения. Например, «предполагаемый» или «не диагностированный» COVID-19. Как отметила представительница «Евростат», если страны не будут обобщать данные при отправке, в будущем получится классифицировать все случаи.

Код смерти
мужчина дезинфицирует трибуну
Фото: REUTERS/Francois Walschaerts

— Несмотря на то, что данные смертности неоднородны, они могут дать важную информацию о тенденции эпидемии сегодня, — считает Джованни Мага.

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Идея принять единые правила для отражения статистики, по мнению эпидемиолога, разумна, но в таком случае, необходимо будет учитывать различные возможности стран, некоторые из которых оснащены гораздо лучше других.

— Официальные данные вряд ли способны дать реалистичную оценку в Европе и за ее пределами, — заявил «Известиям» Антонио Клавенна.

По мнению специалиста, возможно, что статистика будет вызывать больше доверия, когда получится определить наличие антител к патогену у борющихся с коронавирусом. Так можно будет подсчитать общее число заразившихся и оценить, насколько число умерших превысило прогнозы — то есть, получить число близкое к реальности. Пока же разный подход стран ЕС к подсчету смертности от COVID-19 и методам его выявления, не позволяет продемонстрировать реальную картину с пандемией в союзе.

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